Bild: Россия, Турция и Катар готовят «новую» зерновую сделку

18 августа 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Новое зерновое соглашение может быть заключено 19—20 августа, пишет Bild Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение, которое заменит зерновую сделку. Об этом сообщает немецкая газета Bild. В распоряжении Bild якобы попали служебные записки между МИД России и Турции, передают argumenti.ru. Из документов следует, что готовится новое трехстороннее соглашение на смену черноморской инициативе. В его рамках Турция выступит в роли организатора, Катар — в роли спонсора. По данным газеты, сделка может быть заключена уже 19—20 августа в Венгрии, куда был отправлен российский представитель — глава Татарстана Рустам Минниханов. Уточняется, что турецкая сторона также настаивает на том, что РФ должна возобновить прежнюю черноморскую инициативу. Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что ее возобновление возможно лишь при выполнении определенных условий РФ. По словам президента России Владимира Путина, после прекращения сделки в мире выросли цены на зерно.

Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение, которое заменит зерновую сделку. Об этом сообщает немецкая газета Bild. В распоряжении Bild якобы попали служебные записки между МИД России и Турции, передают argumenti.ru. Из документов следует, что готовится новое трехстороннее соглашение на смену черноморской инициативе. В его рамках Турция выступит в роли организатора, Катар — в роли спонсора. По данным газеты, сделка может быть заключена уже 19—20 августа в Венгрии, куда был отправлен российский представитель — глава Татарстана Рустам Минниханов. Уточняется, что турецкая сторона также настаивает на том, что РФ должна возобновить прежнюю черноморскую инициативу. Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что ее возобновление возможно лишь при выполнении определенных условий РФ. По словам президента России Владимира Путина, после прекращения сделки в мире выросли цены на зерно.