Bild: Россия, Турция и Катар готовят «новую» зерновую сделку

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Новое зерновое соглашение может быть заключено 19—20 августа, пишет Bild Фото:
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Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение, которое заменит зерновую сделку. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В распоряжении Bild якобы попали служебные записки между МИД России и Турции, передают argumenti.ru. Из документов следует, что готовится новое трехстороннее соглашение на смену черноморской инициативе. В его рамках Турция выступит в роли организатора, Катар — в роли спонсора.

По данным газеты, сделка может быть заключена уже 19—20 августа в Венгрии, куда был отправлен российский представитель — глава Татарстана Рустам Минниханов. Уточняется, что турецкая сторона также настаивает на том, что РФ должна возобновить прежнюю черноморскую инициативу.

Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что ее возобновление возможно лишь при выполнении определенных условий РФ. По словам президента России Владимира Путина, после прекращения сделки в мире выросли цены на зерно.

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Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение, которое заменит зерновую сделку. Об этом сообщает немецкая газета Bild. В распоряжении Bild якобы попали служебные записки между МИД России и Турции, передают argumenti.ru. Из документов следует, что готовится новое трехстороннее соглашение на смену черноморской инициативе. В его рамках Турция выступит в роли организатора, Катар — в роли спонсора. По данным газеты, сделка может быть заключена уже 19—20 августа в Венгрии, куда был отправлен российский представитель — глава Татарстана Рустам Минниханов. Уточняется, что турецкая сторона также настаивает на том, что РФ должна возобновить прежнюю черноморскую инициативу. Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что ее возобновление возможно лишь при выполнении определенных условий РФ. По словам президента России Владимира Путина, после прекращения сделки в мире выросли цены на зерно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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