Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП со школьным автобусом в Пермском крае

20 августа 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Пермском крае, где пострадали дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. В ДТП пострадали 15 детей. Об этом сообщил telegram-канал «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад о расследовании уголовного дела по ДТП со школьным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних», — указано в посте. По предварительным данным, водитель школьного автобуса 19 августа не справился с управлением и съехал в кювет на трассе Соликамск — Красновишерск. В автобусе находились дети в возрасте от 14 до 17 лет. Пермские силовики завели уголовное дело по статье 238 ч.1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее детям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием школьного автобуса в Пермском крае. ПАЗ слетел в кювет и врезался в дерево на трассе Соликамск-Красновишерск.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. В ДТП пострадали 15 детей. Об этом сообщил telegram-канал «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад о расследовании уголовного дела по ДТП со школьным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних», — указано в посте. По предварительным данным, водитель школьного автобуса 19 августа не справился с управлением и съехал в кювет на трассе Соликамск — Красновишерск. В автобусе находились дети в возрасте от 14 до 17 лет. Пермские силовики завели уголовное дело по статье 238 ч.1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее детям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием школьного автобуса в Пермском крае. ПАЗ слетел в кювет и врезался в дерево на трассе Соликамск-Красновишерск.