19 августа 2023
18 августа 2023

Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП со школьным автобусом в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Пермском крае, где пострадали дети Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. В ДТП пострадали 15 детей. Об этом сообщил telegram-канал «Следком».

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад о расследовании уголовного дела по ДТП со школьным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних», — указано в посте.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса 19 августа не справился с управлением и съехал в кювет на трассе Соликамск — Красновишерск. В автобусе находились дети в возрасте от 14 до 17 лет. Пермские силовики завели уголовное дело по статье 238 ч.1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее детям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием школьного автобуса в Пермском крае. ПАЗ слетел в кювет и врезался в дерево на трассе Соликамск-Красновишерск.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. В ДТП пострадали 15 детей. Об этом сообщил telegram-канал «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад о расследовании уголовного дела по ДТП со школьным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних», — указано в посте. По предварительным данным, водитель школьного автобуса 19 августа не справился с управлением и съехал в кювет на трассе Соликамск — Красновишерск. В автобусе находились дети в возрасте от 14 до 17 лет. Пермские силовики завели уголовное дело по статье 238 ч.1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее детям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием школьного автобуса в Пермском крае. ПАЗ слетел в кювет и врезался в дерево на трассе Соликамск-Красновишерск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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