Мегапроект властей Екатеринбурга подвис из-за москвичей со странной репутацией

Федеральная антимонопольная служба приостановила подписание контракта на ремонт набережной Исети в Екатеринбурге из-за жалобы московского микропредприятия. По данным URA.RU, в мэрии выяснили: за компанией числятся и другие многочисленные жалобы, которые впоследствии отзываются.
Тендер на благоустройство набережной Исети от Куйбышева до Декабристов выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. ГУДСР предложило выполнить работы за полную начальную стоимость контракта — 1,2 млрд рублей. Другой участник предложил на 2000 рублей меньше, но проиграл.
Автор претензии — компания «Лидер». «Это профессиональные жалобщики, которые, часто даже не участвуя в тендерах, пытаются оспорить их результаты. Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, от своих претензий отказываются», — поделился собеседник во власти. Пустозеров договариваться отказался, отметил источник.
Заседание в УФАС состоялось накануне. А решение ожидается завтра.
URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании «Лидер», отправив вопрос в мессенджере. На момент публикации ответ не поступил.
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