Мегапроект властей Екатеринбурга подвис из-за москвичей со странной репутацией

Контракт на ремонт набережной Исети подвис из-за профессиональных жалобщиков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, ледовая арена, отражение, овраг, грязь, строительство
Обновленная набережная появится у ледовой арены УГМК Фото:

Федеральная антимонопольная служба приостановила подписание контракта на ремонт набережной Исети в Екатеринбурге из-за жалобы московского микропредприятия. По данным URA.RU, в мэрии выяснили: за компанией числятся и другие многочисленные жалобы, которые впоследствии отзываются.

Тендер на благоустройство набережной Исети от Куйбышева до Декабристов выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. ГУДСР предложило выполнить работы за полную начальную стоимость контракта — 1,2 млрд рублей. Другой участник предложил на 2000 рублей меньше, но проиграл.

Автор претензии — компания «Лидер». «Это профессиональные жалобщики, которые, часто даже не участвуя в тендерах, пытаются оспорить их результаты. Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, от своих претензий отказываются», — поделился собеседник во власти. Пустозеров договариваться отказался, отметил источник.

Заседание в УФАС состоялось накануне. А решение ожидается завтра.

URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании «Лидер», отправив вопрос в мессенджере. На момент публикации ответ не поступил.

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Федеральная антимонопольная служба приостановила подписание контракта на ремонт набережной Исети в Екатеринбурге из-за жалобы московского микропредприятия. По данным URA.RU, в мэрии выяснили: за компанией числятся и другие многочисленные жалобы, которые впоследствии отзываются. Тендер на благоустройство набережной Исети от Куйбышева до Декабристов выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. ГУДСР предложило выполнить работы за полную начальную стоимость контракта — 1,2 млрд рублей. Другой участник предложил на 2000 рублей меньше, но проиграл. Автор претензии — компания «Лидер». «Это профессиональные жалобщики, которые, часто даже не участвуя в тендерах, пытаются оспорить их результаты. Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, от своих претензий отказываются», — поделился собеседник во власти. Пустозеров договариваться отказался, отметил источник. Заседание в УФАС состоялось накануне. А решение ожидается завтра. URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании «Лидер», отправив вопрос в мессенджере. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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