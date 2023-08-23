Мегапроект властей Екатеринбурга подвис из-за москвичей со странной репутацией

Контракт на ремонт набережной Исети подвис из-за профессиональных жалобщиков

23 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Обновленная набережная появится у ледовой арены УГМК Фото: Московец Илья © URA.RU Федеральная антимонопольная служба приостановила подписание контракта на ремонт набережной Исети в Екатеринбурге из-за жалобы московского микропредприятия. По данным URA.RU, в мэрии выяснили: за компанией числятся и другие многочисленные жалобы, которые впоследствии отзываются. Тендер на благоустройство набережной Исети от Куйбышева до Декабристов выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. ГУДСР предложило выполнить работы за полную начальную стоимость контракта — 1,2 млрд рублей. Другой участник предложил на 2000 рублей меньше, но проиграл. Автор претензии — компания «Лидер». «Это профессиональные жалобщики, которые, часто даже не участвуя в тендерах, пытаются оспорить их результаты. Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, от своих претензий отказываются», — поделился собеседник во власти. Пустозеров договариваться отказался, отметил источник. Заседание в УФАС состоялось накануне. А решение ожидается завтра. URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании «Лидер», отправив вопрос в мессенджере. На момент публикации ответ не поступил.

Федеральная антимонопольная служба приостановила подписание контракта на ремонт набережной Исети в Екатеринбурге из-за жалобы московского микропредприятия. По данным URA.RU, в мэрии выяснили: за компанией числятся и другие многочисленные жалобы, которые впоследствии отзываются. Тендер на благоустройство набережной Исети от Куйбышева до Декабристов выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. ГУДСР предложило выполнить работы за полную начальную стоимость контракта — 1,2 млрд рублей. Другой участник предложил на 2000 рублей меньше, но проиграл. Автор претензии — компания «Лидер». «Это профессиональные жалобщики, которые, часто даже не участвуя в тендерах, пытаются оспорить их результаты. Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, от своих претензий отказываются», — поделился собеседник во власти. Пустозеров договариваться отказался, отметил источник. Заседание в УФАС состоялось накануне. А решение ожидается завтра. URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании «Лидер», отправив вопрос в мессенджере. На момент публикации ответ не поступил.