В результате инцидент погиб человек
На трассе Тарко-Сале — Новый Уренгой упал автокран. В результате инцидента погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.
«На автодороге Тарко-Сале — Новый Уренгой 24 августа опрокинулся автокран, в результате погиб один человек. Подробности происшествия выясняются, на месте работают следователи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Салехард перевернулся Ford. В результате аварии погиб водитель автомобиля, пассажир — в тяжелом состоянии.
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