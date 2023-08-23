В ЯНАО из-за падения автокрана погиб человек. Видео

24 августа 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В результате инцидент погиб человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Тарко-Сале — Новый Уренгой упал автокран. В результате инцидента погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «На автодороге Тарко-Сале — Новый Уренгой 24 августа опрокинулся автокран, в результате погиб один человек. Подробности происшествия выясняются, на месте работают следователи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Салехард перевернулся Ford. В результате аварии погиб водитель автомобиля, пассажир — в тяжелом состоянии.

На трассе Тарко-Сале — Новый Уренгой упал автокран. В результате инцидента погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «На автодороге Тарко-Сале — Новый Уренгой 24 августа опрокинулся автокран, в результате погиб один человек. Подробности происшествия выясняются, на месте работают следователи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Салехард перевернулся Ford. В результате аварии погиб водитель автомобиля, пассажир — в тяжелом состоянии.