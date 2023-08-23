23 августа 2023

В ЯНАО из-за падения автокрана погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, врач, скорая помошь
В результате инцидент погиб человек Фото:

На трассе Тарко-Сале — Новый Уренгой упал автокран. В результате инцидента погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

«На автодороге Тарко-Сале — Новый Уренгой 24 августа опрокинулся автокран, в результате погиб один человек. Подробности происшествия выясняются, на месте работают следователи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Салехард перевернулся Ford. В результате аварии погиб водитель автомобиля, пассажир — в тяжелом состоянии.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тарко-Сале — Новый Уренгой упал автокран. В результате инцидента погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «На автодороге Тарко-Сале — Новый Уренгой 24 августа опрокинулся автокран, в результате погиб один человек. Подробности происшествия выясняются, на месте работают следователи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Салехард перевернулся Ford. В результате аварии погиб водитель автомобиля, пассажир — в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...