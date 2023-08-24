24 августа 2023

Александр Моор высоко оценил работу коммунальщиков в Тюменской области

Александр Моор: коммунальщики сумели сократить объем потребляемого ресурса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор. Тюмень , моор александр
О достижениях компании СУЭНКО губернатор рассказал во время рабочей поездки в Ярковский район Фото:

Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Ярковский район высоко оценил работу компании «Тюменский коммунальный сервис». О достижениях предприятия глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«За три года значительный объем из запланированных работ уже выполнен. Результат заметный. Коммунальщики сумели сократить объем потребляемого ресурса и снизить теплопотери. Только экономия электроэнергии достигла 37%!» — поделился губернатор.

С компанией «Тюменский коммунальный сервис» — дочерним предприятием СУЭНКО — в 2020 году правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение. Согласно ему, компания должна будет построить и реконструировать 25 котельных, блочно-модульную насосную станцию в селе Ярково и заменить почти 9 км тепловых сетей.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области подписал соглашение с крупнейшим ритейлером России. Стороны договорились, что продолжат совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Ярковский район высоко оценил работу компании «Тюменский коммунальный сервис». О достижениях предприятия глава региона рассказал в своем telegram-канале. «За три года значительный объем из запланированных работ уже выполнен. Результат заметный. Коммунальщики сумели сократить объем потребляемого ресурса и снизить теплопотери. Только экономия электроэнергии достигла 37%!» — поделился губернатор. С компанией «Тюменский коммунальный сервис» — дочерним предприятием СУЭНКО — в 2020 году правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение. Согласно ему, компания должна будет построить и реконструировать 25 котельных, блочно-модульную насосную станцию в селе Ярково и заменить почти 9 км тепловых сетей. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области подписал соглашение с крупнейшим ритейлером России. Стороны договорились, что продолжат совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...