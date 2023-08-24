Александр Моор высоко оценил работу коммунальщиков в Тюменской области

Александр Моор: коммунальщики сумели сократить объем потребляемого ресурса

25 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

О достижениях компании СУЭНКО губернатор рассказал во время рабочей поездки в Ярковский район Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Ярковский район высоко оценил работу компании «Тюменский коммунальный сервис». О достижениях предприятия глава региона рассказал в своем telegram-канале. «За три года значительный объем из запланированных работ уже выполнен. Результат заметный. Коммунальщики сумели сократить объем потребляемого ресурса и снизить теплопотери. Только экономия электроэнергии достигла 37%!» — поделился губернатор. С компанией «Тюменский коммунальный сервис» — дочерним предприятием СУЭНКО — в 2020 году правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение. Согласно ему, компания должна будет построить и реконструировать 25 котельных, блочно-модульную насосную станцию в селе Ярково и заменить почти 9 км тепловых сетей. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области подписал соглашение с крупнейшим ритейлером России. Стороны договорились, что продолжат совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса.

Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Ярковский район высоко оценил работу компании «Тюменский коммунальный сервис». О достижениях предприятия глава региона рассказал в своем telegram-канале. «За три года значительный объем из запланированных работ уже выполнен. Результат заметный. Коммунальщики сумели сократить объем потребляемого ресурса и снизить теплопотери. Только экономия электроэнергии достигла 37%!» — поделился губернатор. С компанией «Тюменский коммунальный сервис» — дочерним предприятием СУЭНКО — в 2020 году правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение. Согласно ему, компания должна будет построить и реконструировать 25 котельных, блочно-модульную насосную станцию в селе Ярково и заменить почти 9 км тепловых сетей. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области подписал соглашение с крупнейшим ритейлером России. Стороны договорились, что продолжат совместную работу по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса.