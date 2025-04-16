Тюменка чуть не осталась без пальца, доставая из блендера творог

В Тюменской области женщина доставала творог из блендера и нажала кнопку «включить». В результате инцидента она повредила левый указательный палец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«Женщина, мать двоих маленьких детей, повредила палец, когда доставала творог из блендера и случайно нажала кнопку включения. <...> При медицинском осмотре у пострадавшей была выявлена рваная рана размером 2 на 0,2 сантиметра на левом указательном пальце, которая умеренно кровоточила», — рассказали в пресс-службе.
Женщина вызвала скорую помощь. Медики ввели обезболивающее и доставили тюменку и блендер в больницу для обследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!