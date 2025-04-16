16 апреля 2025

Тюменка чуть не осталась без пальца, доставая из блендера творог

Тюменка повредила палец, когда доставала творог из блендера
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина случайно включила прибор
Женщина случайно включила прибор Фото:

В Тюменской области женщина доставала творог из блендера и нажала кнопку «включить». В результате инцидента она повредила левый указательный палец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Женщина, мать двоих маленьких детей, повредила палец, когда доставала творог из блендера и случайно нажала кнопку включения. <...> При медицинском осмотре у пострадавшей была выявлена рваная рана размером 2 на 0,2 сантиметра на левом указательном пальце, которая умеренно кровоточила», — рассказали в пресс-службе.

Женщина вызвала скорую помощь. Медики ввели обезболивающее и доставили тюменку и блендер в больницу для обследования.

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В Тюменской области женщина доставала творог из блендера и нажала кнопку «включить». В результате инцидента она повредила левый указательный палец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Женщина, мать двоих маленьких детей, повредила палец, когда доставала творог из блендера и случайно нажала кнопку включения. <...> При медицинском осмотре у пострадавшей была выявлена рваная рана размером 2 на 0,2 сантиметра на левом указательном пальце, которая умеренно кровоточила», — рассказали в пресс-службе. Женщина вызвала скорую помощь. Медики ввели обезболивающее и доставили тюменку и блендер в больницу для обследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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