Рейс из Египта в Тюмень задержали на четыре часа

Задержка связана с поздним прибытием самолета
Рейс авиакомпании Almastria Airlines из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Тюмень задержали на четыре часа. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс UJ 695 Шарм Эль Шейх — Тюмень. Прилет по расписанию: 21:40. Статус — задержан», — указано на онлайн-табло.
Как сообщили агентству в тюменской аэрогавани, борт приземлится в областной столице в 01:40. Задержка связана с поздним прибытием самолета.
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