Рейс из Египта в Тюмень задержали на четыре часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержка связана с поздним прибытием самолета
Задержка связана с поздним прибытием самолета Фото:

Рейс авиакомпании Almastria Airlines из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Тюмень задержали на четыре часа. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс UJ 695 Шарм Эль Шейх — Тюмень. Прилет по расписанию: 21:40. Статус — задержан», — указано на онлайн-табло.

Как сообщили агентству в тюменской аэрогавани, борт приземлится в областной столице в 01:40. Задержка связана с поздним прибытием самолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс авиакомпании Almastria Airlines из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Тюмень задержали на четыре часа. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино. «Рейс UJ 695 Шарм Эль Шейх — Тюмень. Прилет по расписанию: 21:40. Статус — задержан», — указано на онлайн-табло. Как сообщили агентству в тюменской аэрогавани, борт приземлится в областной столице в 01:40. Задержка связана с поздним прибытием самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...