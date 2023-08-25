25 августа 2023

Власти Кургана реставрируют бывший особняк купца Смолина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган, военкомат курганской области
В Кургане отремонтируют бывший дом купца Александра Смолина Фото:

В Кургане ищут подрядчика для ремонта бывшего особняка купца Смолина на улице Куйбышева, 117. В историческом здании находится областной военкомат. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

«Ремонт объекта культурного наследия регионального значения на улице Куйбышева, 117 в Кургане. Начальная цена контракта 4 миллиона 975 тысяч рублей», — указано в техдокументации.

На первом этапе реставрационных работ, согласно техдокументации, запланирован ремонт цоколя здания. На фасаде подрядчик должен будет восстановить элементы декора. Работы планируется завершить до 6 ноября. Особняк купца Александра Смолина был в конце XIX века вторым по красоте архитектурным сооружением Кургана после Богородице-Рождественского собора.

Ранее власти Кургана решили отремонтировать дом купца Шилова на улице Куйбышева, 58. На эти цели направили полтора миллиона рублей.

В Кургане реставрируют бывший особняк купца Александра Смолина
В Кургане реставрируют бывший особняк купца Александра Смолина
Фото:

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В Кургане ищут подрядчика для ремонта бывшего особняка купца Смолина на улице Куйбышева, 117. В историческом здании находится областной военкомат. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. «Ремонт объекта культурного наследия регионального значения на улице Куйбышева, 117 в Кургане. Начальная цена контракта 4 миллиона 975 тысяч рублей», — указано в техдокументации. На первом этапе реставрационных работ, согласно техдокументации, запланирован ремонт цоколя здания. На фасаде подрядчик должен будет восстановить элементы декора. Работы планируется завершить до 6 ноября. Особняк купца Александра Смолина был в конце XIX века вторым по красоте архитектурным сооружением Кургана после Богородице-Рождественского собора. Ранее власти Кургана решили отремонтировать дом купца Шилова на улице Куйбышева, 58. На эти цели направили полтора миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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