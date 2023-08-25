В Кургане отремонтируют бывший дом купца Александра Смолина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ищут подрядчика для ремонта бывшего особняка купца Смолина на улице Куйбышева, 117. В историческом здании находится областной военкомат. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

«Ремонт объекта культурного наследия регионального значения на улице Куйбышева, 117 в Кургане. Начальная цена контракта 4 миллиона 975 тысяч рублей», — указано в техдокументации.

На первом этапе реставрационных работ, согласно техдокументации, запланирован ремонт цоколя здания. На фасаде подрядчик должен будет восстановить элементы декора. Работы планируется завершить до 6 ноября. Особняк купца Александра Смолина был в конце XIX века вторым по красоте архитектурным сооружением Кургана после Богородице-Рождественского собора.

Ранее власти Кургана решили отремонтировать дом купца Шилова на улице Куйбышева, 58. На эти цели направили полтора миллиона рублей.