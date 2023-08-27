Тюменский бизнес впервые выйдет на рынки Алжира

Предприниматели Тюменской области примут участие в выставке Algeria Wood Tech

Зайти на рынок Северной Африки планируют несколько деревообрабатывающих компаний Тюменской области Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Тюменские предприниматели намерены показать свои технологии и продукцию на алжирской выставке Wood Tech» посвященной деревообрабатывающей промышленности. Об этом сообщил URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюменской области.

«Алжир очень интересный рынок для тюменской лесопромышленности и обрабатывающих компаний. Там практически не развиты никакие сферы производства кроме добычи нефти, там будет где развернуться. Тем более, нам есть что показать», — пояснил источник URA.RU.

По информации торгово-промышленной палаты Тюменской области, выставка Wood Tech состоится в Алжире в конце сентября. Кроме России свои достижения намерены продемонстрировать Турция, Китай, Индия, Египет, Германия и другие страны.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские деревообрабатывающие технологии и продукция местных компаний интересна строителям и производителям мебели в Турции. На одном из последних международных форумов партнеры обсудили вопросы логистики.