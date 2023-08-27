27 августа 2023

Тюменский бизнес впервые выйдет на рынки Алжира

Предприниматели Тюменской области примут участие в выставке Algeria Wood Tech
© Служба новостей «URA.RU»
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Зайти на рынок Северной Африки планируют несколько деревообрабатывающих компаний Тюменской области Фото:

Тюменские предприниматели намерены показать свои технологии и продукцию на алжирской выставке Wood Tech» посвященной деревообрабатывающей промышленности. Об этом сообщил URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюменской области.

«Алжир очень интересный рынок для тюменской лесопромышленности и обрабатывающих компаний. Там практически не развиты никакие сферы производства кроме добычи нефти, там будет где развернуться. Тем более, нам есть что показать», — пояснил источник URA.RU.

По информации торгово-промышленной палаты Тюменской области, выставка Wood Tech состоится в Алжире в конце сентября. Кроме России свои достижения намерены продемонстрировать Турция, Китай, Индия, Египет, Германия и другие страны.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские деревообрабатывающие технологии и продукция местных компаний интересна строителям и производителям мебели в Турции. На одном из последних международных форумов партнеры обсудили вопросы логистики.

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Тюменские предприниматели намерены показать свои технологии и продукцию на алжирской выставке Wood Tech» посвященной деревообрабатывающей промышленности. Об этом сообщил URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюменской области. «Алжир очень интересный рынок для тюменской лесопромышленности и обрабатывающих компаний. Там практически не развиты никакие сферы производства кроме добычи нефти, там будет где развернуться. Тем более, нам есть что показать», — пояснил источник URA.RU. По информации торгово-промышленной палаты Тюменской области, выставка Wood Tech состоится в Алжире в конце сентября. Кроме России свои достижения намерены продемонстрировать Турция, Китай, Индия, Египет, Германия и другие страны. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские деревообрабатывающие технологии и продукция местных компаний интересна строителям и производителям мебели в Турции. На одном из последних международных форумов партнеры обсудили вопросы логистики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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