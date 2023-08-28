МО РФ сообщило об уничтожении второго БПЛА над Белгородской областью за сутки

29 августа 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Над Белгородской областью сбит еще один беспилотник Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородской областью сбит второй за ночь украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства попытка атаки была совершена около 23.00 мск. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передали в МО РФ. БПЛА сбит средствами ПВО.

Над Белгородской областью сбит второй за ночь украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства попытка атаки была совершена около 23.00 мск. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передали в МО РФ. БПЛА сбит средствами ПВО.