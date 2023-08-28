МО РФ сообщило об уничтожении второго БПЛА над Белгородской областью за сутки

Над Белгородской областью сбит еще один беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Белгородской областью сбит второй за ночь украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства попытка атаки была совершена около 23.00 мск.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передали в МО РФ. БПЛА сбит средствами ПВО.
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