28 августа 2023

МО РФ сообщило об уничтожении второго БПЛА над Белгородской областью за сутки

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Над Белгородской областью сбит еще один беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородской областью сбит второй за ночь украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства попытка атаки была совершена около 23.00 мск.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передали в МО РФ. БПЛА сбит средствами ПВО.

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Над Белгородской областью сбит второй за ночь украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства попытка атаки была совершена около 23.00 мск. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передали в МО РФ. БПЛА сбит средствами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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