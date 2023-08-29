Военные РФ не дали ВСУ закрепиться в Урожайном

29 августа 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

ВСУ попытаются обойти Урожайное, но ВС РФ видят такие намерения и не допускают этого, заявил Денис Пушилин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России не дают украинским военным закрепиться в Урожайном и Старомайорском, поэтому они будут пытаться их обойти. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «На рубеже Старомайорское-Урожайное противник пытается закрепиться и создать там опорные пункты, но наши подразделения сделать этого не дают», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, в Урожайном не осталось ни одного целого дома, поэтому украинцы попытаются его обойти, однако, подразделения ВС РФ видят такие намерения и не допускают этого. Ранее Пушилин назвал самыми горячими точками в ДНР районы Урожайного и Старомайорского. Он отметил, что российские артиллерия и авиация «очень четко отрабатывают» по противнику, передает RT.

Вооруженные силы России не дают украинским военным закрепиться в Урожайном и Старомайорском, поэтому они будут пытаться их обойти. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «На рубеже Старомайорское-Урожайное противник пытается закрепиться и создать там опорные пункты, но наши подразделения сделать этого не дают», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, в Урожайном не осталось ни одного целого дома, поэтому украинцы попытаются его обойти, однако, подразделения ВС РФ видят такие намерения и не допускают этого. Ранее Пушилин назвал самыми горячими точками в ДНР районы Урожайного и Старомайорского. Он отметил, что российские артиллерия и авиация «очень четко отрабатывают» по противнику, передает RT.