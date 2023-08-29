Военные РФ не дали ВСУ закрепиться в Урожайном

Вооруженные силы России не дают украинским военным закрепиться в Урожайном и Старомайорском, поэтому они будут пытаться их обойти. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На рубеже Старомайорское-Урожайное противник пытается закрепиться и создать там опорные пункты, но наши подразделения сделать этого не дают», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, в Урожайном не осталось ни одного целого дома, поэтому украинцы попытаются его обойти, однако, подразделения ВС РФ видят такие намерения и не допускают этого.
Ранее Пушилин назвал самыми горячими точками в ДНР районы Урожайного и Старомайорского. Он отметил, что российские артиллерия и авиация «очень четко отрабатывают» по противнику, передает RT.
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