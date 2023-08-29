Шумков похвастался сокращением тысяч курганских чиновников

Шумков заявил, что удалось сократить 11 тысяч курганских чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что за четыре с половиной года в регионе удалось сократить больше одиннадцати тысяч чиновников и сотрудников бюджетной сферы. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Финансисты на 1 августа подвели итог общего сокращения штатов в системе государственного и муниципального управления, а также бюджетном секторе Курганской области за последние 4,5 года. Он составил 11 300 единиц», — написал в посте Шумков.

Часть сокращенных курганских чиновников глава области назвал «скоморохами», получавшими ранее зарплату от государства. По словам губернатора, даже после такого масштабного сокращения чиновников и бюджетников — областная казна остается дотационной. Шумков выразил уверенность в том, что после оптимизации управленцев выросла общая эффективность местной власти в регионе.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заступился за чиновников. По его мнению, жители не всегда заслуженно предъявляют претензии к управленцам.