Шумков похвастался сокращением тысяч курганских чиновников

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Шумков заявил, что удалось сократить 11 тысяч курганских чиновников Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что за четыре с половиной года в регионе удалось сократить больше одиннадцати тысяч чиновников и сотрудников бюджетной сферы. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Финансисты на 1 августа подвели итог общего сокращения штатов в системе государственного и муниципального управления, а также бюджетном секторе Курганской области за последние 4,5 года. Он составил 11 300 единиц», — написал в посте Шумков.

Часть сокращенных курганских чиновников глава области назвал «скоморохами», получавшими ранее зарплату от государства. По словам губернатора, даже после такого масштабного сокращения чиновников и бюджетников — областная казна остается дотационной. Шумков выразил уверенность в том, что после оптимизации управленцев выросла общая эффективность местной власти в регионе.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заступился за чиновников. По его мнению, жители не всегда заслуженно предъявляют претензии к управленцам.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что за четыре с половиной года в регионе удалось сократить больше одиннадцати тысяч чиновников и сотрудников бюджетной сферы. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Финансисты на 1 августа подвели итог общего сокращения штатов в системе государственного и муниципального управления, а также бюджетном секторе Курганской области за последние 4,5 года. Он составил 11 300 единиц», — написал в посте Шумков. Часть сокращенных курганских чиновников глава области назвал «скоморохами», получавшими ранее зарплату от государства. По словам губернатора, даже после такого масштабного сокращения чиновников и бюджетников — областная казна остается дотационной. Шумков выразил уверенность в том, что после оптимизации управленцев выросла общая эффективность местной власти в регионе. Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заступился за чиновников. По его мнению, жители не всегда заслуженно предъявляют претензии к управленцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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