Технология инженера из ТИУ поможет сэкономить цену на воду

Технология превращает отходы в ценное сырье для производства новых товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инженер Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета (ТИУ) Лев Максимов разработал технологию переработки отходов от добычи подземных вод. Этот метод в будущем поможет снизить цену на воду. Об этом сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

«Инженер Центра перспективных исследований и инновационных разработок ТИУ Лев Максимов стал финалистом премии „АКСАЛИТ“ в номинации „Металлография“. На суд жюри ученый представил уникальную технологию переработки техногенных отходов от добычи подземных вод, способную превращать их в ценное сырье для производства новых товаров», — передают слова представителей института журналисты ТАСС. Такой подход в дальнейшем поможет снизить динамику роста цен на воду, которую добывают из подземных источников через скважину.

По словам специалиста, этот проект необходим из-за истощения рек, их загрязнения и обмеления. Технологию хотят внедрить в водоснабжающие предприятия Тюменской области уже в 2024 году. Также Максимов дополнил, что проект S.M.Art Metals, над которым он работает, включает в себя комплекс запатентованных уникальных технологий, которые созданы командой ученых из Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что студент ТИУ Абдурахим Абускаев разработал бионический протез пальца руки. Аналогов такой технологии еще нет на отечественном рынке. Сейчас уже есть опытный образец протеза, который студент напечатал на 3D принтере. Запуск массового производства разработки запланирован на 2025 год.