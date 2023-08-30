Власти ЯНАО требуют более пяти миллионов рублей с общины КМНС

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО хочет взыскать с общины коренных малочисленных народов севера (КМНС) из Шурышкарского района более пяти миллионов рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дел арбитражного суда ЯНАО.
«Истец — департамент агропромышленного комплекса ЯНАО, ответчик — семейно-родовая община КМНС „Согласие“, село Овгорт Шурышкарского района. Сумма исковых требований — 5 миллионов 58 тысяч рублей», — сообщается на сайте окружного арбитражного суда.
Иск еще не принят к рассмотрению. Корреспондент агентства обратился за подробностями в пресс-службу окружного правительства, там обещали подготовить ответ позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что депагропром судится с фермером из Салехарда. По мнению представителей департамента глава крестьянского хозяйства потратил не по назначению грантовые средства.
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