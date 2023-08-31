Курганские юристы рассказали, как агрегаторы обходят закон о такси

Закон о такси: курганские агрегаторы вводят новые тарифы для обхода закона

01 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганские сервисы такси предлагают пассажирам подписывать договор на поездки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сервисы заказа такси в Кургане якобы начали придумывать способы обхода нового закона, который должен вступить в силу с 1 сентября. О том, к чему может привести уклонение от ответственности, и какую опасность оно создает, корреспонденту URA.RU сообщили местные юристы. Ранее агрегаторы ввели возможность заказать аренду авто с экипажем и заключать договор для перевозок на такси. «С 1 сентября у нас вступает закон о такси. Там нужно медосвидетельствование, а также машина должна быть в реестре. Это все правильно, потому что было очень много трагедий. Сейчас эти различные договоры стали способом уйти от ответственности. Сервисы говорят, что будут предлагать заключать договор. Они также предлагают услугу аренды машины с экипажем, то есть это не такси», — рассказал URA.RU правозащитник Александр Андрюков. Юрист также пояснил, что подписание договора и создание отдельного тарифа, по сути, не будет считаться нарушением, так как нормы законы о такси будут соблюдены. Со слов Андрюкова, никто ничего не нарушает, так как на территории России есть право сдачи движимого и недвижимого имущества. Подобную точку зрения высказал и депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. С его слов, опасность для пассажиров никуда не пропадает. Камшилов пояснил, что с таким обходом будет сложно определить, кто именно будет возмещать ущерб. «Как повлиять на агрегаторов покажет только время. Сейчас сервисы берут заказы и предлагает арендодателям. Если кто-то согласен выполнить заказ, то есть заключить договор аренды договор заключается через агрегатора», — делится с URA.RU депутат Камшилов. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к местным агрегаторам, у которых жители Кургана заметили новые тарифы. В регионе их оказалось два. Сотрудники одного из сервисов пояснили, что в соответствии с новым закону №580 легковые такси выделены в отдельный тариф «Такси». Такие заказы доступны исключительно перевозчикам с разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сотрудники второго агрегатора на запрос журналиста ответили, что комментарий будет готов позже. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сервис такси перешел на новые тарифы. Согласно им, по одному тарифу можно арендовать автомобиль с экипажем. Также пассажирам предлагают заключать договор для поездок на такси, водители которых имеют разрешение на перевозки. Подобное нововведение заметили и у другого агрегатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сервисы заказа такси в Кургане якобы начали придумывать способы обхода нового закона, который должен вступить в силу с 1 сентября. О том, к чему может привести уклонение от ответственности, и какую опасность оно создает, корреспонденту URA.RU сообщили местные юристы. Ранее агрегаторы ввели возможность заказать аренду авто с экипажем и заключать договор для перевозок на такси. «С 1 сентября у нас вступает закон о такси. Там нужно медосвидетельствование, а также машина должна быть в реестре. Это все правильно, потому что было очень много трагедий. Сейчас эти различные договоры стали способом уйти от ответственности. Сервисы говорят, что будут предлагать заключать договор. Они также предлагают услугу аренды машины с экипажем, то есть это не такси», — рассказал URA.RU правозащитник Александр Андрюков. Юрист также пояснил, что подписание договора и создание отдельного тарифа, по сути, не будет считаться нарушением, так как нормы законы о такси будут соблюдены. Со слов Андрюкова, никто ничего не нарушает, так как на территории России есть право сдачи движимого и недвижимого имущества. Подобную точку зрения высказал и депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. С его слов, опасность для пассажиров никуда не пропадает. Камшилов пояснил, что с таким обходом будет сложно определить, кто именно будет возмещать ущерб. «Как повлиять на агрегаторов покажет только время. Сейчас сервисы берут заказы и предлагает арендодателям. Если кто-то согласен выполнить заказ, то есть заключить договор аренды договор заключается через агрегатора», — делится с URA.RU депутат Камшилов. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к местным агрегаторам, у которых жители Кургана заметили новые тарифы. В регионе их оказалось два. Сотрудники одного из сервисов пояснили, что в соответствии с новым закону №580 легковые такси выделены в отдельный тариф «Такси». Такие заказы доступны исключительно перевозчикам с разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сотрудники второго агрегатора на запрос журналиста ответили, что комментарий будет готов позже. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сервис такси перешел на новые тарифы. Согласно им, по одному тарифу можно арендовать автомобиль с экипажем. Также пассажирам предлагают заключать договор для поездок на такси, водители которых имеют разрешение на перевозки. Подобное нововведение заметили и у другого агрегатора.