В Пермском крае после избиения школьницы возбуждено уголовное дело

Октябрьским межрайонным отделом СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нанесения побоев школьнице. Над ней издевалась группа подростков.
«По версии следствия, 25 августа 2023 года в вечернее время в селе Ишимово Октябрьского округа 14-летней несовершеннолетней из-за малозначительного повода нанесены побои, чем причинены физические и психические страдания. На месте проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.
Уточняется, что об обстоятельствах происшествия будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее стало известно, что несколько подростков в Октябрьском устроили избиение сверстницы. Издевательства они засняли на телефон. Одна из девочек-зачинщиц заявила, что организовала избиение, потому что «ей было скучно».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.