В Пермском крае после избиения школьницы возбуждено уголовное дело

01 сентября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

О результатах расследования будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Октябрьским межрайонным отделом СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нанесения побоев школьнице. Над ней издевалась группа подростков. «По версии следствия, 25 августа 2023 года в вечернее время в селе Ишимово Октябрьского округа 14-летней несовершеннолетней из-за малозначительного повода нанесены побои, чем причинены физические и психические страдания. На месте проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Уточняется, что об обстоятельствах происшествия будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее стало известно, что несколько подростков в Октябрьском устроили избиение сверстницы. Издевательства они засняли на телефон. Одна из девочек-зачинщиц заявила, что организовала избиение, потому что «ей было скучно».

Октябрьским межрайонным отделом СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нанесения побоев школьнице. Над ней издевалась группа подростков. «По версии следствия, 25 августа 2023 года в вечернее время в селе Ишимово Октябрьского округа 14-летней несовершеннолетней из-за малозначительного повода нанесены побои, чем причинены физические и психические страдания. На месте проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Уточняется, что об обстоятельствах происшествия будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее стало известно, что несколько подростков в Октябрьском устроили избиение сверстницы. Издевательства они засняли на телефон. Одна из девочек-зачинщиц заявила, что организовала избиение, потому что «ей было скучно».