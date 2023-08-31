31 августа 2023

В Пермском крае после избиения школьницы возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
О результатах расследования будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину Фото:

Октябрьским межрайонным отделом СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нанесения побоев школьнице. Над ней издевалась группа подростков.

«По версии следствия, 25 августа 2023 года в вечернее время в селе Ишимово Октябрьского округа 14-летней несовершеннолетней из-за малозначительного повода нанесены побои, чем причинены физические и психические страдания. На месте проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Уточняется, что об обстоятельствах происшествия будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее стало известно, что несколько подростков в Октябрьском устроили избиение сверстницы. Издевательства они засняли на телефон. Одна из девочек-зачинщиц заявила, что организовала избиение, потому что «ей было скучно».

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Октябрьским межрайонным отделом СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нанесения побоев школьнице. Над ней издевалась группа подростков. «По версии следствия, 25 августа 2023 года в вечернее время в селе Ишимово Октябрьского округа 14-летней несовершеннолетней из-за малозначительного повода нанесены побои, чем причинены физические и психические страдания. На месте проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Уточняется, что об обстоятельствах происшествия будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее стало известно, что несколько подростков в Октябрьском устроили избиение сверстницы. Издевательства они засняли на телефон. Одна из девочек-зачинщиц заявила, что организовала избиение, потому что «ей было скучно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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