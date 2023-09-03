Пермские власти готовы потратить 2 млн рублей на выявление экстремистских высказываний

Лингвисту предстоит также выявлять ложную информацию об использовании Вооруженных сил России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае власти с помощью лингвиста будут выявлять высказывания, содержащие в себе признаки экстремизма и ложные сведения о Вооруженных силах РФ. Проект госконтракта на привлечение лингвиста размещен на сайте сервиса ЕИС Закупки. Закупку проводит министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края в интересах министерства территориальной безопасности края. Начальная цена — 2 млн рублей.

«Предмет лингвистических, комплексных психолого-лингвистических исследований и экспертиз: выявление высказываний с признаками экстремизма, публичного распространения заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, расследовании преступлений экстремисткой и террористической направленности, пропаганды наркотических средств или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и их частей», — сказано в техзадании.Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей.

Срок окончания подачи заявок истекает 19 сентября. Согласно условиям техзадания, услуга должна быть оказана с 1 января по 15 декабря 2024 года. Ранее министерство территориальной безопасности Прикамья также искало лингвиста для аналогичных целей на текущий год. Тогда ведомство готово было потратить на услуги эксперта почти 1,5 рублей.