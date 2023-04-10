Пермские власти ищут лингвиста для выявления лжи о Вооруженных силах РФ

Министерство территориальной безопасности потратит больше миллиона рублей на выявление лживой информации о российских военнослужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае власти будут выявлять высказывания с признаками экстремизма, а также лживые публикации о Вооруженных силах РФ. Для этого планируется привлечь лингвиста. Электронную закупку проводит министерство территориальной безопасности края.

«Объект закупки: услуги по проведению лингвистических, комплексных психолого-лингвистических исследований и экспертиз […]. Выявление высказываний с признаками экстремизма, публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности, пропаганды наркотических средств или их прекурсоров», — сказано в техзадании.

В представленной документации уточняется, что услуга может быть оказана не только заказчику (минтербезопасности Прикамья), но также сотрудникам региональных силовых ведомств: УФСБ, ГУ МВД, СУ СКР. Начальная стоимость закупки: 1 444 800 рублей. Согласно условиям, прописанным в техзадании, услуга лингвиста должна быть оказана до 15 декабря текущего года. Где именно минтербезопаности Прикамья намерено выявлять соответствующие высказывания — в закупке не уточняется.

Годом ранее в Перми в дискредитации Вооруженных сил был обвинен общественник Денис Галицкий. А предприниматель из Березников Роман Оснадчук, публично оскорбивший мобилизованных, получил штраф.