DikGazete: новый глава Минобороны Украины не дал заключить мир с РФ

08 сентября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров пытался сорвать мирные переговоры РФ и Украины, пишет DikGazete Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый министр обороны Украины Рустем Умеров участвовал в переговорах Москвы и Киева, которые проходили в Анкаре по инициативе Вашингтона в начале спецоперации (СВО). Его главной задачей было не дать сторонам быстро решить конфликт, пишет турецкий обозреватель Омюр Челикденмез в своей статье для DikGazete. «[Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар] Эйваз Умеров говорит об украинском депутате Рустеме Умерове такие вещи, на которые нельзя закрыть глаза. Задача Рустема Умерова, по его словам, заключалась в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться, и чтобы максимально информировать американскую разведку», — говорится в материале автора. По словам турецкого обозревателя, Рустем Умеров напрямую связан с США, а часть полученных денег от Вашингтона использует в личных целях. Также Эйваз Умеров отмечал, что у него есть основания считать шпионом нового министра обороны Украины. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров. Верховная рада одобрила назначение Умерова на эту должность, передает RT. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства. URA.RU подробно рассказывало, чем он известен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров участвовал в переговорах Москвы и Киева, которые проходили в Анкаре по инициативе Вашингтона в начале спецоперации (СВО). Его главной задачей было не дать сторонам быстро решить конфликт, пишет турецкий обозреватель Омюр Челикденмез в своей статье для DikGazete. «[Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар] Эйваз Умеров говорит об украинском депутате Рустеме Умерове такие вещи, на которые нельзя закрыть глаза. Задача Рустема Умерова, по его словам, заключалась в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться, и чтобы максимально информировать американскую разведку», — говорится в материале автора. По словам турецкого обозревателя, Рустем Умеров напрямую связан с США, а часть полученных денег от Вашингтона использует в личных целях. Также Эйваз Умеров отмечал, что у него есть основания считать шпионом нового министра обороны Украины. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров. Верховная рада одобрила назначение Умерова на эту должность, передает RT. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства. URA.RU подробно рассказывало, чем он известен.