Бастрыкин проконтролирует расследование гибели тюменской спортсменки

08 сентября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смертельной аварии Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о ДТП с велосипедистами, в котором погибла спортсменка из Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства. «Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, произошедшем в Выборгском районе Ленинградской области, в котором погибли две девочки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СК РФ. Как ранее писало URA.RU, авария произошла во время тренировки спортсменок — воспитанниц одной из спортшкол. Они ехали по обочине, когда в сопровождающий их автомобиль влетел большегруз. Авто отбросило на спортсменок, в результате чего часть получили травмы, а двое погибли. Среди жертв ДТП оказалась и 15-летняя жительница Тюменской области.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о ДТП с велосипедистами, в котором погибла спортсменка из Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства. «Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, произошедшем в Выборгском районе Ленинградской области, в котором погибли две девочки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СК РФ. Как ранее писало URA.RU, авария произошла во время тренировки спортсменок — воспитанниц одной из спортшкол. Они ехали по обочине, когда в сопровождающий их автомобиль влетел большегруз. Авто отбросило на спортсменок, в результате чего часть получили травмы, а двое погибли. Среди жертв ДТП оказалась и 15-летняя жительница Тюменской области.