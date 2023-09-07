07 сентября 2023

Бастрыкин проконтролирует расследование гибели тюменской спортсменки

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смертельной аварии Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о ДТП с велосипедистами, в котором погибла спортсменка из Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства.

«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, произошедшем в Выборгском районе Ленинградской области, в котором погибли две девочки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СК РФ.

Как ранее писало URA.RU, авария произошла во время тренировки спортсменок — воспитанниц одной из спортшкол. Они ехали по обочине, когда в сопровождающий их автомобиль влетел большегруз. Авто отбросило на спортсменок, в результате чего часть получили травмы, а двое погибли. Среди жертв ДТП оказалась и 15-летняя жительница Тюменской области.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о ДТП с велосипедистами, в котором погибла спортсменка из Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства. «Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, произошедшем в Выборгском районе Ленинградской области, в котором погибли две девочки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СК РФ. Как ранее писало URA.RU, авария произошла во время тренировки спортсменок — воспитанниц одной из спортшкол. Они ехали по обочине, когда в сопровождающий их автомобиль влетел большегруз. Авто отбросило на спортсменок, в результате чего часть получили травмы, а двое погибли. Среди жертв ДТП оказалась и 15-летняя жительница Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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