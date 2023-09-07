Бастрыкин проконтролирует расследование гибели тюменской спортсменки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о ДТП с велосипедистами, в котором погибла спортсменка из Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства.
«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, произошедшем в Выборгском районе Ленинградской области, в котором погибли две девочки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СК РФ.
Как ранее писало URA.RU, авария произошла во время тренировки спортсменок — воспитанниц одной из спортшкол. Они ехали по обочине, когда в сопровождающий их автомобиль влетел большегруз. Авто отбросило на спортсменок, в результате чего часть получили травмы, а двое погибли. Среди жертв ДТП оказалась и 15-летняя жительница Тюменской области.
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