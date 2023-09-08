Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» в Черном море

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, лавров сергей
У РФ есть информация о попытке подрыва «Турецкого потока», сообщил Сергей Лавров Фото:

Была совершена попытка взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он не уточнил, кто пытался совершить подрыв.

«У РФ есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в Черном море», — сообщил Лавров. Его слова передают «Известия». Он не уточнил, кто ответственен за попытку подрыва, однако указал, что Украина использует гуманитарные коридоры в регионе для атак по гражданским и военным судам, охраняющим энергетические объекты.

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Была совершена попытка взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он не уточнил, кто пытался совершить подрыв. «У РФ есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в Черном море», — сообщил Лавров. Его слова передают «Известия». Он не уточнил, кто ответственен за попытку подрыва, однако указал, что Украина использует гуманитарные коридоры в регионе для атак по гражданским и военным судам, охраняющим энергетические объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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