Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» в Черном море

У РФ есть информация о попытке подрыва «Турецкого потока», сообщил Сергей Лавров
Была совершена попытка взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он не уточнил, кто пытался совершить подрыв.
«У РФ есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в Черном море», — сообщил Лавров. Его слова передают «Известия». Он не уточнил, кто ответственен за попытку подрыва, однако указал, что Украина использует гуманитарные коридоры в регионе для атак по гражданским и военным судам, охраняющим энергетические объекты.
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