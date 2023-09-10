Ветеран боевых действий поделился опытом работы наблюдателем на выборах в ХМАО

Ветеран боевых действий Пинигин стал наблюдателем на выборах в Нижневартовске

На голосование у избирателей уходит не более пяти минут Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Ветеран боевых действий Михаил Пинигин, ставший наблюдателем на выборах тюменского губернатора в Нижневартовске, рассказал URA.RU, что работа комиссий проходит без замечаний. А на голосование у избирателей уходит не более пяти минут.

«Избирательные комиссии подготовлены. Безопасность на высоте — сотрудники полиции присутствуют, охрана присутствует, рамки стоят. Просто так без досмотра пройти невозможно. Все стенды подготовлены. У меня нет замечаний. Сложностей у людей с голосованием не возникает никаких — все очень просто сделано и разбито по участкам. Человек может проголосовать за три-пять минут», — сообщил журналисту агентства Пинигин.

Явка на выборах тюменского губернатора в ХМАО, по состоянию на 14:00, достигла 24,81%. В Нижневартовском, Нефтеюганском и Белоярском районах она превысила 50%.

Ранее URA.RU рассказывало, что лидер азербайджанской диаспоры из ХМАО оценил ход выборов. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске.