Ветеран боевых действий поделился опытом работы наблюдателем на выборах в ХМАО

Ветеран боевых действий Пинигин стал наблюдателем на выборах в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в ЕГД. Екатеринбург, избирательный участок, выборы 2023
На голосование у избирателей уходит не более пяти минут Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Ветеран боевых действий Михаил Пинигин, ставший наблюдателем на выборах тюменского губернатора в Нижневартовске, рассказал URA.RU, что работа комиссий проходит без замечаний. А на голосование у избирателей уходит не более пяти минут.

«Избирательные комиссии подготовлены. Безопасность на высоте — сотрудники полиции присутствуют, охрана присутствует, рамки стоят. Просто так без досмотра пройти невозможно. Все стенды подготовлены. У меня нет замечаний. Сложностей у людей с голосованием не возникает никаких — все очень просто сделано и разбито по участкам. Человек может проголосовать за три-пять минут», — сообщил журналисту агентства Пинигин.

Явка на выборах тюменского губернатора в ХМАО, по состоянию на 14:00, достигла 24,81%. В Нижневартовском, Нефтеюганском и Белоярском районах она превысила 50%.

Ранее URA.RU рассказывало, что лидер азербайджанской диаспоры из ХМАО оценил ход выборов. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран боевых действий Михаил Пинигин, ставший наблюдателем на выборах тюменского губернатора в Нижневартовске, рассказал URA.RU, что работа комиссий проходит без замечаний. А на голосование у избирателей уходит не более пяти минут. «Избирательные комиссии подготовлены. Безопасность на высоте — сотрудники полиции присутствуют, охрана присутствует, рамки стоят. Просто так без досмотра пройти невозможно. Все стенды подготовлены. У меня нет замечаний. Сложностей у людей с голосованием не возникает никаких — все очень просто сделано и разбито по участкам. Человек может проголосовать за три-пять минут», — сообщил журналисту агентства Пинигин. Явка на выборах тюменского губернатора в ХМАО, по состоянию на 14:00, достигла 24,81%. В Нижневартовском, Нефтеюганском и Белоярском районах она превысила 50%. Ранее URA.RU рассказывало, что лидер азербайджанской диаспоры из ХМАО оценил ход выборов. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...