Дмитрий Медведев опроверг, что играл в теннис с Новаком Джоковичем

Дмитрий Медведев указал на ошибку в индийском СМИ
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поправил индийскую газету The Times. Дело в том, что СМИ спутало его с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который играл с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
В своей публикации The Times of India упомнила аккаунт в X Дмитрия Медведева, комментируя итоги открытого чемпионата США (US Open) по теннису. «Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — отреагировал Дмитрий Медведев на своей странице в X (ранее Twitter).
Во время US Open Медведев проиграл финальный матч. Он назвал это «дерьмовым» подарком жене на годовщину.
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