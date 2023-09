Дмитрий Медведев опроверг, что играл в теннис с Новаком Джоковичем

Дмитрий Медведев указал на ошибку в индийском СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поправил индийскую газету The Times. Дело в том, что СМИ спутало его с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который играл с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. В своей публикации The Times of India упомнила аккаунт в X Дмитрия Медведева, комментируя итоги открытого чемпионата США (US Open) по теннису. «Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — отреагировал Дмитрий Медведев на своей странице в X (ранее Twitter). Во время US Open Медведев проиграл финальный матч. Он назвал это «дерьмовым» подарком жене на годовщину.

