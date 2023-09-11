Дмитрий Медведев опроверг, что играл в теннис с Новаком Джоковичем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев указал на ошибку в индийском СМИ Фото:

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поправил индийскую газету The Times. Дело в том, что СМИ спутало его с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который играл с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

В своей публикации The Times of India упомнила аккаунт в X Дмитрия Медведева, комментируя итоги открытого чемпионата США (US Open) по теннису. «Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — отреагировал Дмитрий Медведев на своей странице в X (ранее Twitter).

Во время US Open Медведев проиграл финальный матч. Он назвал это «дерьмовым» подарком жене на годовщину.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поправил индийскую газету The Times. Дело в том, что СМИ спутало его с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который играл с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. В своей публикации The Times of India упомнила аккаунт в X Дмитрия Медведева, комментируя итоги открытого чемпионата США (US Open) по теннису. «Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — отреагировал Дмитрий Медведев на своей странице в X (ранее Twitter). Во время US Open Медведев проиграл финальный матч. Он назвал это «дерьмовым» подарком жене на годовщину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...