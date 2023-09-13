В Пермском крае оштрафовали главу за некачественную воду в колодце

Елизавете Шалгинских придется заплатить штраф Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Гайнском округе Пермского края оштрафована глава муниципалитета Елизавета Шалгинских. Должностное лицо привлечено к ответственности из-за воды в колодце поселка Красный Яр. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. Выездная проверка качества воды проводилась сотрудником прокуратуры совместно со специалистами Роспортебнадзора.

«В данном населенном пункте проверка потребительских свойств воды из общественных источников водоснабжения — колодцев не проводилась. Настоящие лабораторные исследования показали, что вода в одном колодце не отвечала требованиям СанПиН и не пригодна для использования», — указано на сайте. По итогам проверки прокурором в отношении главы муниципалитета возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»).

Годом ранее прокуратура оштрафовала главу Чусовского округа Сергея Белова. Чиновник был наказан за то, что мэрия не предоставила горожанину, проживающему в аварийном доме, жилое помещение. В июне этого года штраф в размере 50 тысяч рублей получил глава Куединского муниципального округа за неухоженные кладбища.