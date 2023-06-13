Мэра райцентра в Пермском крае оштрафовали за неухоженные кладбища

Главу Куединского муниципального округа (Пермский край) оштрафовали на 50 тысяч рублей за неухоженные кладбища. Мэрия долго не выполняла требования прокуратуры по надлежащему содержанию кладбищ, за что мэр и был оштрафован, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края.
«Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в срок, установленный для добровольного исполнения, решение суда исполнено не было. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей», — говорится в публикации на официальном сайте.
Администрация должна была оборудовать православные кладбища системами водоотведения и водоснабжения, расчистить места погребения и поставить площадки для мусора в пяти населенных пунктах. После решения суда о взыскании штрафа чиновники принялись за благоустройство. На данный момент все нарушения устранены.
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