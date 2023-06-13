13 июня 2023

Мэра райцентра в Пермском крае оштрафовали за неухоженные кладбища

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Кладбище в посёлке Чистопрудное. Курган, кладбище, последствие пожара, сгоревшее кладбище
Власти должны были расчистить кладбища и поставить мусорные контейнеры Фото:

Главу Куединского муниципального округа (Пермский край) оштрафовали на 50 тысяч рублей за неухоженные кладбища. Мэрия долго не выполняла требования прокуратуры по надлежащему содержанию кладбищ, за что мэр и был оштрафован, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края.

«Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в срок, установленный для добровольного исполнения, решение суда исполнено не было. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей», — говорится в публикации на официальном сайте.

Администрация должна была оборудовать православные кладбища системами водоотведения и водоснабжения, расчистить места погребения и поставить площадки для мусора в пяти населенных пунктах. После решения суда о взыскании штрафа чиновники принялись за благоустройство. На данный момент все нарушения устранены.

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Главу Куединского муниципального округа (Пермский край) оштрафовали на 50 тысяч рублей за неухоженные кладбища. Мэрия долго не выполняла требования прокуратуры по надлежащему содержанию кладбищ, за что мэр и был оштрафован, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края. «Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в срок, установленный для добровольного исполнения, решение суда исполнено не было. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей», — говорится в публикации на официальном сайте. Администрация должна была оборудовать православные кладбища системами водоотведения и водоснабжения, расчистить места погребения и поставить площадки для мусора в пяти населенных пунктах. После решения суда о взыскании штрафа чиновники принялись за благоустройство. На данный момент все нарушения устранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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