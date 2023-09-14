Под Тюменью построят новый термальный курорт

Власти Тюмени планируют построить термальный курорт вблизи города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Под Тюменью, вблизи спорткомплекса «Жемчужина Сибири», построят термальный курорт. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор.

«Мы разрабатываем мастер-план развития территории рядом с „Жемчужиной Сибири“ для того, чтобы сделать там большой современный термальный курорт. Проект долгосрочный. Заключено соглашение», — заявил глава региона.

По словам Моора, на данный момент территорию вокруг «Жемчужины» осматривают специалисты. Проект комплекса власти представят к 2024 году. На пресс-конференции Моор также анонсировал планы на кадровые перестановки в тюменском правительстве.