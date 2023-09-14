Под Тюменью построят новый термальный курорт

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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн, отдых в бассейне
Власти Тюмени планируют построить термальный курорт вблизи города Фото:

Под Тюменью, вблизи спорткомплекса «Жемчужина Сибири», построят термальный курорт. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор.

«Мы разрабатываем мастер-план развития территории рядом с „Жемчужиной Сибири“ для того, чтобы сделать там большой современный термальный курорт. Проект долгосрочный. Заключено соглашение», — заявил глава региона.

По словам Моора, на данный момент территорию вокруг «Жемчужины» осматривают специалисты. Проект комплекса власти представят к 2024 году. На пресс-конференции Моор также анонсировал планы на кадровые перестановки в тюменском правительстве.

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Под Тюменью, вблизи спорткомплекса «Жемчужина Сибири», построят термальный курорт. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор. «Мы разрабатываем мастер-план развития территории рядом с „Жемчужиной Сибири“ для того, чтобы сделать там большой современный термальный курорт. Проект долгосрочный. Заключено соглашение», — заявил глава региона. По словам Моора, на данный момент территорию вокруг «Жемчужины» осматривают специалисты. Проект комплекса власти представят к 2024 году. На пресс-конференции Моор также анонсировал планы на кадровые перестановки в тюменском правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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