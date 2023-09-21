Рогов предложил сделать Украину регионом РФ

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Выборы президента Украины. Уничтожение бюллетеней. Донецк, патриотизм, небо, флаг россии
Украина может войти в состав России, чтобы вернуться к границам 1991 года, заявил Владимир Рогов Фото:
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Украина может вернуть себе границы по состоянию на 1991 год, если войдет в состав России в качестве нового округа. Такой способ предложил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он отреагировал на мирный план украинского президента Владимира Зеленского.

«Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что это станет возможным только в том случае, если территория будет освобождена Россией «от власти нацистов».

20 сентября проходило заседание Совбеза ООН. На нем выступал Владимир Зеленский и призывал западные страны поддержать свою «формулу мира». Она заключается в том, чтобы Россия отдала Украине территории по состоянию на 1991 год. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящий момент предпосылок по дипломатическому разрешению конфликта с Киевом нет, передает «Национальная служба новостей».

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Украина может вернуть себе границы по состоянию на 1991 год, если войдет в состав России в качестве нового округа. Такой способ предложил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он отреагировал на мирный план украинского президента Владимира Зеленского. «Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что это станет возможным только в том случае, если территория будет освобождена Россией «от власти нацистов». 20 сентября проходило заседание Совбеза ООН. На нем выступал Владимир Зеленский и призывал западные страны поддержать свою «формулу мира». Она заключается в том, чтобы Россия отдала Украине территории по состоянию на 1991 год. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящий момент предпосылок по дипломатическому разрешению конфликта с Киевом нет, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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