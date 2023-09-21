В Пентагоне обеспокоились отказом Польши в поставках оружия ВСУ

22 сентября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Салливан заявил о консультациях с Польшей по вопросам поставки оружия Украине Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США обеспокоены заявлением Польши о прекращении поставок вооружения на Украину. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон проведет консультации с Варшавой по данному вопросу. «Когда я прочитал заголовки сегодня, я, конечно, был обеспокоен и у меня были вопросы. Мы продолжим консультации с ними, чтобы в полной мере понимать, какова позиция Польши по данным вопросам. Но я считаю, что Польша продолжит поддерживать Украину», — заявил Салливан во время брифинга с журналистами. В целом США устраивает, что Польша продолжит поставки Киеву собственных гаубиц Krab. В этом Пентагон видит продолжение поддержки Украины со стороны польских властей. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение на Украину. Он пояснил, что в сейчас польские власти занимаются укреплением собственной армии. Позднее президент Анджей Дуда уточнил, что Киеву продолжат передачу гаубиц Krab по соглашению, подписанному ранее. Современное и дорогостоящее вооружение, которое Польша закупает у Северной Кореи и США, Украине передаваться не будет.

Власти США обеспокоены заявлением Польши о прекращении поставок вооружения на Украину. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон проведет консультации с Варшавой по данному вопросу. «Когда я прочитал заголовки сегодня, я, конечно, был обеспокоен и у меня были вопросы. Мы продолжим консультации с ними, чтобы в полной мере понимать, какова позиция Польши по данным вопросам. Но я считаю, что Польша продолжит поддерживать Украину», — заявил Салливан во время брифинга с журналистами. В целом США устраивает, что Польша продолжит поставки Киеву собственных гаубиц Krab. В этом Пентагон видит продолжение поддержки Украины со стороны польских властей. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение на Украину. Он пояснил, что в сейчас польские власти занимаются укреплением собственной армии. Позднее президент Анджей Дуда уточнил, что Киеву продолжат передачу гаубиц Krab по соглашению, подписанному ранее. Современное и дорогостоящее вооружение, которое Польша закупает у Северной Кореи и США, Украине передаваться не будет.