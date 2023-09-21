21 сентября 2023

В Пентагоне обеспокоились отказом Польши в поставках оружия ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Салливан заявил о консультациях с Польшей по вопросам поставки оружия Украине Фото:
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Власти США обеспокоены заявлением Польши о прекращении поставок вооружения на Украину. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон проведет консультации с Варшавой по данному вопросу.

«Когда я прочитал заголовки сегодня, я, конечно, был обеспокоен и у меня были вопросы. Мы продолжим консультации с ними, чтобы в полной мере понимать, какова позиция Польши по данным вопросам. Но я считаю, что Польша продолжит поддерживать Украину», — заявил Салливан во время брифинга с журналистами.

В целом США устраивает, что Польша продолжит поставки Киеву собственных гаубиц Krab. В этом Пентагон видит продолжение поддержки Украины со стороны польских властей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение на Украину. Он пояснил, что в сейчас польские власти занимаются укреплением собственной армии. Позднее президент Анджей Дуда уточнил, что Киеву продолжат передачу гаубиц Krab по соглашению, подписанному ранее. Современное и дорогостоящее вооружение, которое Польша закупает у Северной Кореи и США, Украине передаваться не будет.

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Власти США обеспокоены заявлением Польши о прекращении поставок вооружения на Украину. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон проведет консультации с Варшавой по данному вопросу. «Когда я прочитал заголовки сегодня, я, конечно, был обеспокоен и у меня были вопросы. Мы продолжим консультации с ними, чтобы в полной мере понимать, какова позиция Польши по данным вопросам. Но я считаю, что Польша продолжит поддерживать Украину», — заявил Салливан во время брифинга с журналистами. В целом США устраивает, что Польша продолжит поставки Киеву собственных гаубиц Krab. В этом Пентагон видит продолжение поддержки Украины со стороны польских властей. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение на Украину. Он пояснил, что в сейчас польские власти занимаются укреплением собственной армии. Позднее президент Анджей Дуда уточнил, что Киеву продолжат передачу гаубиц Krab по соглашению, подписанному ранее. Современное и дорогостоящее вооружение, которое Польша закупает у Северной Кореи и США, Украине передаваться не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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