Лукашенко: Запад дал отмашку слить Зеленского

22 сентября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский надоел западным политикам, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны дали отмашку для того, чтобы начать «сливать» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он добавил, что Польша сейчас активно конфликтует с Украиной. Он утверждает, что Варшава не просто так давит на Киев и что за этим стоит влияние со стороны американцев. Лукашенко также выражает обеспокоенность и неуверенность в том, что можно ожидать от польских политиков в будущем. Ранее стало известно, что Польша надеется на помощь от США в зерновом споре с Украиной. Замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик отметил, что участие Вашингтона может снизить напряженность с украинской стороны. Мулярчик также критикует Зеленского за «абсолютно нечестную политику» против Польши. Для Украины сейчас существует риск потерять поддержку западных союзников, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Польша отказала Украине в поставках оружия.

Западные страны дали отмашку для того, чтобы начать «сливать» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он добавил, что Польша сейчас активно конфликтует с Украиной. Он утверждает, что Варшава не просто так давит на Киев и что за этим стоит влияние со стороны американцев. Лукашенко также выражает обеспокоенность и неуверенность в том, что можно ожидать от польских политиков в будущем. Ранее стало известно, что Польша надеется на помощь от США в зерновом споре с Украиной. Замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик отметил, что участие Вашингтона может снизить напряженность с украинской стороны. Мулярчик также критикует Зеленского за «абсолютно нечестную политику» против Польши. Для Украины сейчас существует риск потерять поддержку западных союзников, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Польша отказала Украине в поставках оружия.