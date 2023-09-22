Лукашенко: Запад дал отмашку слить Зеленского

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Владимир Зеленский надоел западным политикам, заявил Александр Лукашенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны дали отмашку для того, чтобы начать «сливать» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он добавил, что Польша сейчас активно конфликтует с Украиной. Он утверждает, что Варшава не просто так давит на Киев и что за этим стоит влияние со стороны американцев. Лукашенко также выражает обеспокоенность и неуверенность в том, что можно ожидать от польских политиков в будущем.

Ранее стало известно, что Польша надеется на помощь от США в зерновом споре с Украиной. Замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик отметил, что участие Вашингтона может снизить напряженность с украинской стороны. Мулярчик также критикует Зеленского за «абсолютно нечестную политику» против Польши. Для Украины сейчас существует риск потерять поддержку западных союзников, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Польша отказала Украине в поставках оружия.

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Западные страны дали отмашку для того, чтобы начать «сливать» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — передает слова Лукашенко агентство Белта. Он добавил, что Польша сейчас активно конфликтует с Украиной. Он утверждает, что Варшава не просто так давит на Киев и что за этим стоит влияние со стороны американцев. Лукашенко также выражает обеспокоенность и неуверенность в том, что можно ожидать от польских политиков в будущем. Ранее стало известно, что Польша надеется на помощь от США в зерновом споре с Украиной. Замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик отметил, что участие Вашингтона может снизить напряженность с украинской стороны. Мулярчик также критикует Зеленского за «абсолютно нечестную политику» против Польши. Для Украины сейчас существует риск потерять поддержку западных союзников, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Польша отказала Украине в поставках оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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