Польша попросила США приструнить украинцев

Замглавы МИД Польши Мулярчик: США должны вмешаться в спор с Украиной по зерну
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Ранее Владимир Зеленский обвинил Польшу в том, что страна «отвернулась» от Киева Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Польша надеется, что США помогут стране в зерновом споре с Украиной. Об этом заявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Ранее Польша продлила эмбарго на украинское зерно.

«Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — заявил Аркадиуш Мулярчик в эфире польского Radio RMF24. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет против Польши «абсолютно нечестную политику».

Ранее Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Украина после этого заявила, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Также страна собирается запретить Польше отправлять Украине яблоки и помидоры.

Польша также отказалась поставлять Украине оружие. Государство сейчас хочет сделать акцент на своей армии, а не на чужой. А пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава больше не хочет продлевать помощь украинским беженцам, передает RT.

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Польша надеется, что США помогут стране в зерновом споре с Украиной. Об этом заявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Ранее Польша продлила эмбарго на украинское зерно. «Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — заявил Аркадиуш Мулярчик в эфире польского Radio RMF24. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет против Польши «абсолютно нечестную политику». Ранее Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Украина после этого заявила, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Также страна собирается запретить Польше отправлять Украине яблоки и помидоры. Польша также отказалась поставлять Украине оружие. Государство сейчас хочет сделать акцент на своей армии, а не на чужой. А пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава больше не хочет продлевать помощь украинским беженцам, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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