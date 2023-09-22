Польша попросила США приструнить украинцев

Польша надеется, что США помогут стране в зерновом споре с Украиной. Об этом заявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Ранее Польша продлила эмбарго на украинское зерно.
«Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — заявил Аркадиуш Мулярчик в эфире польского Radio RMF24. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет против Польши «абсолютно нечестную политику».
Ранее Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Украина после этого заявила, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Также страна собирается запретить Польше отправлять Украине яблоки и помидоры.
Польша также отказалась поставлять Украине оружие. Государство сейчас хочет сделать акцент на своей армии, а не на чужой. А пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава больше не хочет продлевать помощь украинским беженцам, передает RT.
Польша надеется, что США помогут стране в зерновом споре с Украиной. Об этом заявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Ранее Польша продлила эмбарго на украинское зерно. «Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — заявил Аркадиуш Мулярчик в эфире польского Radio RMF24. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет против Польши «абсолютно нечестную политику». Ранее Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Украина после этого заявила, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Также страна собирается запретить Польше отправлять Украине яблоки и помидоры. Польша также отказалась поставлять Украине оружие. Государство сейчас хочет сделать акцент на своей армии, а не на чужой. А пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава больше не хочет продлевать помощь украинским беженцам, передает RT.