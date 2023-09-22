Польша попросила США приструнить украинцев

Замглавы МИД Польши Мулярчик: США должны вмешаться в спор с Украиной по зерну

22 сентября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Зеленский обвинил Польшу в том, что страна «отвернулась» от Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Польша надеется, что США помогут стране в зерновом споре с Украиной. Об этом заявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Ранее Польша продлила эмбарго на украинское зерно. «Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — заявил Аркадиуш Мулярчик в эфире польского Radio RMF24 . Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет против Польши «абсолютно нечестную политику». Ранее Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Украина после этого заявила, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Также страна собирается запретить Польше отправлять Украине яблоки и помидоры. Польша также отказалась поставлять Украине оружие. Государство сейчас хочет сделать акцент на своей армии, а не на чужой. А пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава больше не хочет продлевать помощь украинским беженцам, передает RT.

Польша надеется, что США помогут стране в зерновом споре с Украиной. Об этом заявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Ранее Польша продлила эмбарго на украинское зерно. «Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — заявил Аркадиуш Мулярчик в эфире польского Radio RMF24. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет против Польши «абсолютно нечестную политику». Ранее Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Украина после этого заявила, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Также страна собирается запретить Польше отправлять Украине яблоки и помидоры. Польша также отказалась поставлять Украине оружие. Государство сейчас хочет сделать акцент на своей армии, а не на чужой. А пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава больше не хочет продлевать помощь украинским беженцам, передает RT.