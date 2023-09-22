Боррель объяснил провал контрнаступления ВСУ

Боррель: минные поля сыграли свою роль в провале наступления ВСУ

22 сентября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Полноценное наступление стало бы самоубийством для Украины, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неудачи контрнаступления ВСУ объясняются высокой степенью заминированности украинской территории. Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление», — передает слова Борреля издание The Guardian. Он добавил, что Западу необходимо оперативнее поставлять оружие Киеву. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что провал контрнаступления украинской армии был обусловлен профессиональными действиями и героизмом российской армии. Он отметил, что ВС РФ стали более опытными в ходе конфликта на Украине. В свою очередь, атаки украинских беспилотников на российские объекты свидетельствуют об истощении военных ресурсов Киева. Украинское руководство использует подобные акции в попытке запугать россиян и компенсировать провал контрнаступления, но пока не достигает своих целей, передают «Дни.ру».

Неудачи контрнаступления ВСУ объясняются высокой степенью заминированности украинской территории. Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление», — передает слова Борреля издание The Guardian. Он добавил, что Западу необходимо оперативнее поставлять оружие Киеву. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что провал контрнаступления украинской армии был обусловлен профессиональными действиями и героизмом российской армии. Он отметил, что ВС РФ стали более опытными в ходе конфликта на Украине. В свою очередь, атаки украинских беспилотников на российские объекты свидетельствуют об истощении военных ресурсов Киева. Украинское руководство использует подобные акции в попытке запугать россиян и компенсировать провал контрнаступления, но пока не достигает своих целей, передают «Дни.ру».