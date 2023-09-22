Тюменская ГИБДД массово проверяет водителей на трезвость

Сотрудникам ГИБДД помогают волонтеры дорожной безопасности
На трассе Голышманово-Аромашево (Тюменская область) проходит «сплошная проверка» водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
«На 3-м километре автодороги Голышманово-Аромашево (Тюменская область) 23 сентября проходят „сплошные проверки“ водителей на трезвость», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В рейде принимают участие начальник межмуниципальной госавтоинспекции Виталий Артюх и волонтеры дорожной безопасности.
Ранее сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» на трезвость тюменских водителей в конце августа. Тогда в рейде задействовали кинологов.
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