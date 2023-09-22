22 сентября 2023

Тюменская ГИБДД массово проверяет водителей на трезвость

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Сотрудникам ГИБДД помогают волонтеры дорожной безопасности Фото:

На трассе Голышманово-Аромашево (Тюменская область) проходит «сплошная проверка» водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«На 3-м километре автодороги Голышманово-Аромашево (Тюменская область) 23 сентября проходят „сплошные проверки“ водителей на трезвость», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В рейде принимают участие начальник межмуниципальной госавтоинспекции Виталий Артюх и волонтеры дорожной безопасности.

Ранее сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» на трезвость тюменских водителей в конце августа. Тогда в рейде задействовали кинологов.

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На трассе Голышманово-Аромашево (Тюменская область) проходит «сплошная проверка» водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «На 3-м километре автодороги Голышманово-Аромашево (Тюменская область) 23 сентября проходят „сплошные проверки“ водителей на трезвость», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В рейде принимают участие начальник межмуниципальной госавтоинспекции Виталий Артюх и волонтеры дорожной безопасности. Ранее сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» на трезвость тюменских водителей в конце августа. Тогда в рейде задействовали кинологов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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