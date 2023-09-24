24 сентября 2023

В Тюменской области беженцам предлагают зарплаты в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, украина, беженцы
Беженцы, приехавшие в Тюменскую область, могут получать до 150 000 рублей Фото:

Работодатели Тюменской области предлагают беженцам зарплаты от 18 до 150 тысяч рублей. Данные представлены на федеральном портале «Работа в России».

«Тюменская область. Трудоустройство беженцев, лиц, получивших временное убежище и временных переселенцев. Предлагаемая заработная плата — от 18,6 до 150 тысяч рублей», — следует из данных на портале «Работа в России».

За последний месяц в Тюменской области вакансии, на которые готовы взять беженцев, разместили восемь компаний. Самую высокую зарплату данной категории граждан обещают в одной из строительных компаний. Мастеру столярно-плотницких работ согласны платить от 50 до 150 тысяч рублей, а в случае хорошей работы возможно повышение до директора по строительству.

Самое большое количество вакансий — 40 позиций, в филиале компании бывшего депутата Тюменской областной думы Николая Руссу. За уборку помещений беженцам предлагают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

В других фирмах работу для беженцев предлагают на следующие позиции:

  • фрезеровщики (от 70 тысяч);
  • слесари (от 60 000);
  • разнорабочие (50-60 тысяч);
  • трактористы (30-50 тысяч);
  • водители грузовиков (25-45 тысяч рублей в месяц);
  • пекари (от 40 000);
  • повара (30-40 тысяч);
  • продавцы (от 25 000);
  • кухонные работники (от 20 тысяч рублей в месяц).

Самую «дешевую» вакансию разместил один из детсадов. В нем беженцев готовы взять на позицию кастелянши — выдавать спецодежду и шить карнавальные костюмы для утренников. Платить на должности будут от 18 679 до 21 000 рублей.

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Работодатели Тюменской области предлагают беженцам зарплаты от 18 до 150 тысяч рублей. Данные представлены на федеральном портале «Работа в России». «Тюменская область. Трудоустройство беженцев, лиц, получивших временное убежище и временных переселенцев. Предлагаемая заработная плата — от 18,6 до 150 тысяч рублей», — следует из данных на портале «Работа в России». За последний месяц в Тюменской области вакансии, на которые готовы взять беженцев, разместили восемь компаний. Самую высокую зарплату данной категории граждан обещают в одной из строительных компаний. Мастеру столярно-плотницких работ согласны платить от 50 до 150 тысяч рублей, а в случае хорошей работы возможно повышение до директора по строительству. Самое большое количество вакансий — 40 позиций, в филиале компании бывшего депутата Тюменской областной думы Николая Руссу. За уборку помещений беженцам предлагают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. В других фирмах работу для беженцев предлагают на следующие позиции: Самую «дешевую» вакансию разместил один из детсадов. В нем беженцев готовы взять на позицию кастелянши — выдавать спецодежду и шить карнавальные костюмы для утренников. Платить на должности будут от 18 679 до 21 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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