В Тюменской области беженцам предлагают зарплаты в 150 тысяч рублей

Беженцы, приехавшие в Тюменскую область, могут получать до 150 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работодатели Тюменской области предлагают беженцам зарплаты от 18 до 150 тысяч рублей. Данные представлены на федеральном портале «Работа в России».

«Тюменская область. Трудоустройство беженцев, лиц, получивших временное убежище и временных переселенцев. Предлагаемая заработная плата — от 18,6 до 150 тысяч рублей», — следует из данных на портале «Работа в России».

За последний месяц в Тюменской области вакансии, на которые готовы взять беженцев, разместили восемь компаний. Самую высокую зарплату данной категории граждан обещают в одной из строительных компаний. Мастеру столярно-плотницких работ согласны платить от 50 до 150 тысяч рублей, а в случае хорошей работы возможно повышение до директора по строительству.

Самое большое количество вакансий — 40 позиций, в филиале компании бывшего депутата Тюменской областной думы Николая Руссу. За уборку помещений беженцам предлагают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

В других фирмах работу для беженцев предлагают на следующие позиции:

фрезеровщики (от 70 тысяч);

слесари (от 60 000);

разнорабочие (50-60 тысяч);

трактористы (30-50 тысяч);

водители грузовиков (25-45 тысяч рублей в месяц);

пекари (от 40 000);

повара (30-40 тысяч);

продавцы (от 25 000);

кухонные работники (от 20 тысяч рублей в месяц).

Самую «дешевую» вакансию разместил один из детсадов. В нем беженцев готовы взять на позицию кастелянши — выдавать спецодежду и шить карнавальные костюмы для утренников. Платить на должности будут от 18 679 до 21 000 рублей.