В Тюменской области беженцам предлагают зарплаты в 150 тысяч рублей

Работодатели Тюменской области предлагают беженцам зарплаты от 18 до 150 тысяч рублей. Данные представлены на федеральном портале «Работа в России».
«Тюменская область. Трудоустройство беженцев, лиц, получивших временное убежище и временных переселенцев. Предлагаемая заработная плата — от 18,6 до 150 тысяч рублей», — следует из данных на портале «Работа в России».
За последний месяц в Тюменской области вакансии, на которые готовы взять беженцев, разместили восемь компаний. Самую высокую зарплату данной категории граждан обещают в одной из строительных компаний. Мастеру столярно-плотницких работ согласны платить от 50 до 150 тысяч рублей, а в случае хорошей работы возможно повышение до директора по строительству.
Самое большое количество вакансий — 40 позиций, в филиале компании бывшего депутата Тюменской областной думы Николая Руссу. За уборку помещений беженцам предлагают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.
В других фирмах работу для беженцев предлагают на следующие позиции:
- фрезеровщики (от 70 тысяч);
- слесари (от 60 000);
- разнорабочие (50-60 тысяч);
- трактористы (30-50 тысяч);
- водители грузовиков (25-45 тысяч рублей в месяц);
- пекари (от 40 000);
- повара (30-40 тысяч);
- продавцы (от 25 000);
- кухонные работники (от 20 тысяч рублей в месяц).
Самую «дешевую» вакансию разместил один из детсадов. В нем беженцев готовы взять на позицию кастелянши — выдавать спецодежду и шить карнавальные костюмы для утренников. Платить на должности будут от 18 679 до 21 000 рублей.
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