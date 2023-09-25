В ХМАО житель устроил гонки на главной городской площади. Видео

26 сентября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Владелец машины после случившегося попал в ПНД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае (ХМАО) полиция ищет водителя внедорожника, устроившего гонки на площади «Планета звезд», где находились люди. Кроме этого, неизвестный совершил ДТП и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Инцидент произошел 24 сентября. Водитель выехал на пешеходную зону. После врезался в столб. С места ДТП скрылся на автомобиле. Его личность сейчас устанавливается. Владелец машины установлен. Он находится в психоневрологическом диспансере. Он пока не давал объяснений», — сообщили в ведомстве. Полицией начато административное разбирательство по статье невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. «Мы не можем с уверенностью говорить, был ли за рулем машины владелец. Информация уточняется. Но известно, что медучреждение мужчина попал уже после случившегося на площади», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Ключи от машины он тайком взял у матери. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.

В Урае (ХМАО) полиция ищет водителя внедорожника, устроившего гонки на площади «Планета звезд», где находились люди. Кроме этого, неизвестный совершил ДТП и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Инцидент произошел 24 сентября. Водитель выехал на пешеходную зону. После врезался в столб. С места ДТП скрылся на автомобиле. Его личность сейчас устанавливается. Владелец машины установлен. Он находится в психоневрологическом диспансере. Он пока не давал объяснений», — сообщили в ведомстве. Полицией начато административное разбирательство по статье невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. «Мы не можем с уверенностью говорить, был ли за рулем машины владелец. Информация уточняется. Но известно, что медучреждение мужчина попал уже после случившегося на площади», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Ключи от машины он тайком взял у матери. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.