В Урае (ХМАО) полиция ищет водителя внедорожника, устроившего гонки на площади «Планета звезд», где находились люди. Кроме этого, неизвестный совершил ДТП и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Инцидент произошел 24 сентября. Водитель выехал на пешеходную зону. После врезался в столб. С места ДТП скрылся на автомобиле. Его личность сейчас устанавливается. Владелец машины установлен. Он находится в психоневрологическом диспансере. Он пока не давал объяснений», — сообщили в ведомстве.
Полицией начато административное разбирательство по статье невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. «Мы не можем с уверенностью говорить, был ли за рулем машины владелец. Информация уточняется. Но известно, что медучреждение мужчина попал уже после случившегося на площади», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Ключи от машины он тайком взял у матери. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.
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