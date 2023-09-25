25 сентября 2023

В ХМАО житель устроил гонки на главной городской площади. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец машины после случившегося попал в ПНД Фото:

В Урае (ХМАО) полиция ищет водителя внедорожника, устроившего гонки на площади «Планета звезд», где находились люди. Кроме этого, неизвестный совершил ДТП и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Инцидент произошел 24 сентября. Водитель выехал на пешеходную зону. После врезался в столб. С места ДТП скрылся на автомобиле. Его личность сейчас устанавливается. Владелец машины установлен. Он находится в психоневрологическом диспансере. Он пока не давал объяснений», — сообщили в ведомстве.

Полицией начато административное разбирательство по статье невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. «Мы не можем с уверенностью говорить, был ли за рулем машины владелец. Информация уточняется. Но известно, что медучреждение мужчина попал уже после случившегося на площади», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Ключи от машины он тайком взял у матери. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.

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В Урае (ХМАО) полиция ищет водителя внедорожника, устроившего гонки на площади «Планета звезд», где находились люди. Кроме этого, неизвестный совершил ДТП и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Инцидент произошел 24 сентября. Водитель выехал на пешеходную зону. После врезался в столб. С места ДТП скрылся на автомобиле. Его личность сейчас устанавливается. Владелец машины установлен. Он находится в психоневрологическом диспансере. Он пока не давал объяснений», — сообщили в ведомстве. Полицией начато административное разбирательство по статье невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. «Мы не можем с уверенностью говорить, был ли за рулем машины владелец. Информация уточняется. Но известно, что медучреждение мужчина попал уже после случившегося на площади», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Ключи от машины он тайком взял у матери. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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