В Ханты-Мансийске напишут книгу о подвиге, который отметил Путин

В Ханты-Мансийске создадут книгу о трудовом подвиге горожан

26 сентября 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Подвиг жителей Ханты-Мансийска увековечат в книге Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске планируют создать книгу, посвященную трудовому подвигу горожан в годы Великой Отечественной войны. Издание приурочат к получению окружной столицей статуса «Города трудовой доблести», который ей присвоил президент Владимир Путин. «Представители администрации и думы города, краеведы, сотрудники архивов и общественники обсудили на заседании, какие мероприятия проведут в ближайшее время, чтобы увековечить подвиг ханты-мансийцев. С этой целью, при поддержке администрации окружной столицы, планируется издать книгу. Сейчас принимаются предложения от горожан по ее содержанию», — сообщили в telegram-канале мэрии Ханты-Мансийска. Жителям города также предложили поучаствовать в создании книги. Ханты-мансийцы могут поделиться с авторами проекта собственными историями о жизни окружной столицы в годы войны. Ранее URA.RU сообщал о присвоении президентом РФ Владимиром Путиным Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Во время Великой Отечественной войны югорская столица стала одним из главных центров добычи и переработки рыбы. Город обеспечивал заготовку почти 45% всех консервов, поступавших на фронт.

В Ханты-Мансийске планируют создать книгу, посвященную трудовому подвигу горожан в годы Великой Отечественной войны. Издание приурочат к получению окружной столицей статуса «Города трудовой доблести», который ей присвоил президент Владимир Путин. «Представители администрации и думы города, краеведы, сотрудники архивов и общественники обсудили на заседании, какие мероприятия проведут в ближайшее время, чтобы увековечить подвиг ханты-мансийцев. С этой целью, при поддержке администрации окружной столицы, планируется издать книгу. Сейчас принимаются предложения от горожан по ее содержанию», — сообщили в telegram-канале мэрии Ханты-Мансийска. Жителям города также предложили поучаствовать в создании книги. Ханты-мансийцы могут поделиться с авторами проекта собственными историями о жизни окружной столицы в годы войны. Ранее URA.RU сообщал о присвоении президентом РФ Владимиром Путиным Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Во время Великой Отечественной войны югорская столица стала одним из главных центров добычи и переработки рыбы. Город обеспечивал заготовку почти 45% всех консервов, поступавших на фронт.