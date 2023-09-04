Омбудсмен ХМАО обратилась в Минобороны, чтобы уравнять в правах раненых бойцов СВО

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в Главное военно-медицинское управление Минобороны России в интересах бойцов добровольческих формирований батальона БАРС, казачьего отряда «Дон» и других. В аппарате омбудсмена корреспонденту URA.RU пояснили, что раненые бойцы в госпиталях жалуются на отказы в выдаче им справки о тяжести увечья, и впоследствии военнослужащие не могут добиться выплат.
«В адрес уполномоченного поступают обращения участников боевых действий специальной военной операции в составе добровольческих формирований „БАРС“, казачьего отряда „ДОН“ и других подразделений, об отказе в выдаче им в военных госпиталях справки о тяжести увечья. Например, при прохождении ВВК в военных госпиталях Новочеркасска и Калининграда добровольцам отказывают в выдаче справки о тяжести увечья, мотивируя тем, что данная справка может быть выдана только военнослужащим по призыву, по контракту, мобилизации. В интересах военнослужащих в составе добровольческих формирований Стребкова обратилась в Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ», — прокомментировали в ведомстве.
В заявление указано, что уполномоченный считает несправедливым такое разграничение между мобилизованными, военнослужащими по контракту, военнослужащими добровольческих формирований. «Кроме того, на федеральном уровне закреплено единство правового статуса военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту, в период действия Указа о частичной мобилизации, независимо от причин, послуживших основанием для заключения контракта, равно как и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях», — уточнили в аппарате уполномоченного. Также Стребкова предложила при необходимости инициировать внесение изменений в правовые акты Минобороны РФ.
Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО дошла до Минобороны, чтобы помочь бригаде штурмовиков. ОДШБр «Ветераны» благодаря этому обращению Стребковой получат шанс стать ветеранами СВО.
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