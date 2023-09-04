Омбудсмен ХМАО обратилась в Минобороны, чтобы уравнять в правах раненых бойцов СВО

04 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В аппарате омбудсмена сообщили, что раненым бойцам отказывают в выдаче справок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в Главное военно-медицинское управление Минобороны России в интересах бойцов добровольческих формирований батальона БАРС, казачьего отряда «Дон» и других. В аппарате омбудсмена корреспонденту URA.RU пояснили, что раненые бойцы в госпиталях жалуются на отказы в выдаче им справки о тяжести увечья, и впоследствии военнослужащие не могут добиться выплат. «В адрес уполномоченного поступают обращения участников боевых действий специальной военной операции в составе добровольческих формирований „БАРС“, казачьего отряда „ДОН“ и других подразделений, об отказе в выдаче им в военных госпиталях справки о тяжести увечья. Например, при прохождении ВВК в военных госпиталях Новочеркасска и Калининграда добровольцам отказывают в выдаче справки о тяжести увечья, мотивируя тем, что данная справка может быть выдана только военнослужащим по призыву, по контракту, мобилизации. В интересах военнослужащих в составе добровольческих формирований Стребкова обратилась в Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ», — прокомментировали в ведомстве. В заявление указано, что уполномоченный считает несправедливым такое разграничение между мобилизованными, военнослужащими по контракту, военнослужащими добровольческих формирований. «Кроме того, на федеральном уровне закреплено единство правового статуса военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту, в период действия Указа о частичной мобилизации, независимо от причин, послуживших основанием для заключения контракта, равно как и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях», — уточнили в аппарате уполномоченного. Также Стребкова предложила при необходимости инициировать внесение изменений в правовые акты Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО дошла до Минобороны, чтобы помочь бригаде штурмовиков. ОДШБр «Ветераны» благодаря этому обращению Стребковой получат шанс стать ветеранами СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в Главное военно-медицинское управление Минобороны России в интересах бойцов добровольческих формирований батальона БАРС, казачьего отряда «Дон» и других. В аппарате омбудсмена корреспонденту URA.RU пояснили, что раненые бойцы в госпиталях жалуются на отказы в выдаче им справки о тяжести увечья, и впоследствии военнослужащие не могут добиться выплат. «В адрес уполномоченного поступают обращения участников боевых действий специальной военной операции в составе добровольческих формирований „БАРС“, казачьего отряда „ДОН“ и других подразделений, об отказе в выдаче им в военных госпиталях справки о тяжести увечья. Например, при прохождении ВВК в военных госпиталях Новочеркасска и Калининграда добровольцам отказывают в выдаче справки о тяжести увечья, мотивируя тем, что данная справка может быть выдана только военнослужащим по призыву, по контракту, мобилизации. В интересах военнослужащих в составе добровольческих формирований Стребкова обратилась в Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ», — прокомментировали в ведомстве. В заявление указано, что уполномоченный считает несправедливым такое разграничение между мобилизованными, военнослужащими по контракту, военнослужащими добровольческих формирований. «Кроме того, на федеральном уровне закреплено единство правового статуса военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту, в период действия Указа о частичной мобилизации, независимо от причин, послуживших основанием для заключения контракта, равно как и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях», — уточнили в аппарате уполномоченного. Также Стребкова предложила при необходимости инициировать внесение изменений в правовые акты Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО дошла до Минобороны, чтобы помочь бригаде штурмовиков. ОДШБр «Ветераны» благодаря этому обращению Стребковой получат шанс стать ветеранами СВО.