Тюменский депутат Дементиев перестал быть членом ЕР из-за уголовного дела

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , депутат, чиновник, портфель
Членство депутата ЕР, сбившего насмерть ребенка на тракторе, приостановлено Фото:

Депутату думы Староалександровского сельского поселения (Тюменская область) Валерию Дементиеву, сбившему насмерть ребенка на тракторе, приостановили членство в «Единой России» до выяснения всех обстоятельств дела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«Приостановлено членство Валерия Дементиева в „Единой России“ до выяснения всех обстоятельств дела», — заявили в пресс-службе партии. На депутата возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в селе Чечкино Ярковского района Тюменской области 24 сентября тракторист привез сено в домохозяйство и совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок погиб.

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Депутату думы Староалександровского сельского поселения (Тюменская область) Валерию Дементиеву, сбившему насмерть ребенка на тракторе, приостановили членство в «Единой России» до выяснения всех обстоятельств дела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «Приостановлено членство Валерия Дементиева в „Единой России“ до выяснения всех обстоятельств дела», — заявили в пресс-службе партии. На депутата возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее в селе Чечкино Ярковского района Тюменской области 24 сентября тракторист привез сено в домохозяйство и совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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