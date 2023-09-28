Тюменский депутат Дементиев перестал быть членом ЕР из-за уголовного дела

Депутату думы Староалександровского сельского поселения (Тюменская область) Валерию Дементиеву, сбившему насмерть ребенка на тракторе, приостановили членство в «Единой России» до выяснения всех обстоятельств дела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.
«Приостановлено членство Валерия Дементиева в „Единой России“ до выяснения всех обстоятельств дела», — заявили в пресс-службе партии. На депутата возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее в селе Чечкино Ярковского района Тюменской области 24 сентября тракторист привез сено в домохозяйство и совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок погиб.
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