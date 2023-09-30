Генштаб Канады запереживал из-за пополнения Россией запасов боеприпасов

Глава генштаба Канады: РФ быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина
Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидали в Канаде, заявил Уэйн Эйр Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов. Об этом заявил начальник генштаба Канады, генерал Уэйн Эйр.

«Это вызывает все большую тревогу: во время изучения пополнения запасов боеприпасов в России мы пришли к выводу, что это происходит быстрее, чем ожидалось», — заявил Уэйн Эйр радиостанции Radio-Canada, передают argumenti.ru. Он добавил, что с начала спецоперации России Канада не произвела ни одного боеприпаса калибра 155 миллиметров. Для Эйра — это повод для беспокойства, ведь страна поставила Украине большую часть из своих резервов.

Начальник генштаба Канады также пожаловался на состояние танков, которые есть в стране. По его словам, не все они являются рабочими. К тому же страна испытывает недостатки в запасных частях и специалистах, которые обслуживают боевые машины.

Ранее Канада сообщила, что готова дать Украине 24 миллиона долларов. К тому же страна пообещала Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем.

Запад продолжает поставлять Украине боеприпасы, не успевая их производить. Чтобы уложиться в сроки поставок, США вынуждены закупать боеприпасы в Южной Корее.

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Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов. Об этом заявил начальник генштаба Канады, генерал Уэйн Эйр. «Это вызывает все большую тревогу: во время изучения пополнения запасов боеприпасов в России мы пришли к выводу, что это происходит быстрее, чем ожидалось», — заявил Уэйн Эйр радиостанции Radio-Canada, передают argumenti.ru. Он добавил, что с начала спецоперации России Канада не произвела ни одного боеприпаса калибра 155 миллиметров. Для Эйра — это повод для беспокойства, ведь страна поставила Украине большую часть из своих резервов. Начальник генштаба Канады также пожаловался на состояние танков, которые есть в стране. По его словам, не все они являются рабочими. К тому же страна испытывает недостатки в запасных частях и специалистах, которые обслуживают боевые машины. Ранее Канада сообщила, что готова дать Украине 24 миллиона долларов. К тому же страна пообещала Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем. Запад продолжает поставлять Украине боеприпасы, не успевая их производить. Чтобы уложиться в сроки поставок, США вынуждены закупать боеприпасы в Южной Корее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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