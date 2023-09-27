The Guardian: ВСУ разбирают бомбы, чтобы узнать секрет оружия Путина

Украинская армия разбирает и анализирует российские боеприпасы и ракеты для получения информации о том, как изменяется и адаптируется это оружие в ходе конфликта. Об этом сообщает газета The Guardian.
«В ходе разборки российских бомб мы видим, как Россия адаптирует и меняет свои ракеты по мере продолжения конфликта», — говорится в материале газеты. Там добавили, что список компонентов и их производителей, полученный после разборки, направляется в другие ведомства и чиновникам для обработки. У ВСУ находится целая коллекция различных деталей российских ракет, заключили в газете.
Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские бомбы ФАБ-500 являются практически недостижимой целью для ВСУ. По его словам, хотя теоретически возможно противодействовать этим бомбам, их сбить крайне сложно, практически невозможно. Также украинские военные в основном отступают с поля боя, когда российская армия применяет тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», передает Life.
Украинская армия разбирает и анализирует российские боеприпасы и ракеты для получения информации о том, как изменяется и адаптируется это оружие в ходе конфликта. Об этом сообщает газета The Guardian. «В ходе разборки российских бомб мы видим, как Россия адаптирует и меняет свои ракеты по мере продолжения конфликта», — говорится в материале газеты. Там добавили, что список компонентов и их производителей, полученный после разборки, направляется в другие ведомства и чиновникам для обработки. У ВСУ находится целая коллекция различных деталей российских ракет, заключили в газете. Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские бомбы ФАБ-500 являются практически недостижимой целью для ВСУ. По его словам, хотя теоретически возможно противодействовать этим бомбам, их сбить крайне сложно, практически невозможно. Также украинские военные в основном отступают с поля боя, когда российская армия применяет тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», передает Life.