The Guardian: ВСУ разбирают бомбы, чтобы узнать секрет оружия Путина

На Украине анализируют российское вооружение, пишет The Guardian Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия разбирает и анализирует российские боеприпасы и ракеты для получения информации о том, как изменяется и адаптируется это оружие в ходе конфликта. Об этом сообщает газета The Guardian.

«В ходе разборки российских бомб мы видим, как Россия адаптирует и меняет свои ракеты по мере продолжения конфликта», — говорится в материале газеты. Там добавили, что список компонентов и их производителей, полученный после разборки, направляется в другие ведомства и чиновникам для обработки. У ВСУ находится целая коллекция различных деталей российских ракет, заключили в газете.