The Guardian: ВСУ разбирают бомбы, чтобы узнать секрет оружия Путина

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На Украине анализируют российское вооружение, пишет The Guardian Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия разбирает и анализирует российские боеприпасы и ракеты для получения информации о том, как изменяется и адаптируется это оружие в ходе конфликта. Об этом сообщает газета The Guardian.

«В ходе разборки российских бомб мы видим, как Россия адаптирует и меняет свои ракеты по мере продолжения конфликта», — говорится в материале газеты. Там добавили, что список компонентов и их производителей, полученный после разборки, направляется в другие ведомства и чиновникам для обработки. У ВСУ находится целая коллекция различных деталей российских ракет, заключили в газете.

Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские бомбы ФАБ-500 являются практически недостижимой целью для ВСУ. По его словам, хотя теоретически возможно противодействовать этим бомбам, их сбить крайне сложно, практически невозможно. Также украинские военные в основном отступают с поля боя, когда российская армия применяет тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», передает Life.

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Украинская армия разбирает и анализирует российские боеприпасы и ракеты для получения информации о том, как изменяется и адаптируется это оружие в ходе конфликта. Об этом сообщает газета The Guardian. «В ходе разборки российских бомб мы видим, как Россия адаптирует и меняет свои ракеты по мере продолжения конфликта», — говорится в материале газеты. Там добавили, что список компонентов и их производителей, полученный после разборки, направляется в другие ведомства и чиновникам для обработки. У ВСУ находится целая коллекция различных деталей российских ракет, заключили в газете. Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские бомбы ФАБ-500 являются практически недостижимой целью для ВСУ. По его словам, хотя теоретически возможно противодействовать этим бомбам, их сбить крайне сложно, практически невозможно. Также украинские военные в основном отступают с поля боя, когда российская армия применяет тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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