В Киеве высказались о победе пророссийской партии на выборах в Словакии

Кулеба: Украина не боится результатов выборов в Словакии

02 октября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба заявил, что Киев воспринимает выборы в Словакии и Польше как реальность Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не боится победы пророссийской партии на парламентских выборах в Словакии и грядущего голосования в Польше. Оба этих государства осознают, что безопасность Киева — это их безопасность, сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. «Мы этого [выборов в Словакии и Польше] не боимся и воспринимаем это как реальность. <…> Я не сомневаюсь, что, несмотря на порой слишком жаркие предвыборные дискуссии и эмоции, <…> народы обеих стран понимают, что безопасность Украины — это и их безопасность. Никто из них не хочет жить рядом с Россией», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью Politico . Ранее стало известно, что в результате парламентских выборов в Словакии победил пророссийски настроенный экс-премьер страны Роберт Фицо. В СМИ считают, что результаты голосования могут стать угрозой для единства НАТО и Евросоюза, передает MK.RU . Также некоторые допустили, что Киев лишится поставок значимого для страны оружия, пишет Life .

Украина не боится победы пророссийской партии на парламентских выборах в Словакии и грядущего голосования в Польше. Оба этих государства осознают, что безопасность Киева — это их безопасность, сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. «Мы этого [выборов в Словакии и Польше] не боимся и воспринимаем это как реальность. <…> Я не сомневаюсь, что, несмотря на порой слишком жаркие предвыборные дискуссии и эмоции, <…> народы обеих стран понимают, что безопасность Украины — это и их безопасность. Никто из них не хочет жить рядом с Россией», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью Politico. Ранее стало известно, что в результате парламентских выборов в Словакии победил пророссийски настроенный экс-премьер страны Роберт Фицо. В СМИ считают, что результаты голосования могут стать угрозой для единства НАТО и Евросоюза, передает MK.RU. Также некоторые допустили, что Киев лишится поставок значимого для страны оружия, пишет Life.