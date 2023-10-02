В Киеве высказались о победе пророссийской партии на выборах в Словакии

Кулеба: Украина не боится результатов выборов в Словакии
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба заявил, что Киев воспринимает выборы в Словакии и Польше как реальность Фото:

Украина не боится победы пророссийской партии на парламентских выборах в Словакии и грядущего голосования в Польше. Оба этих государства осознают, что безопасность Киева — это их безопасность, сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Мы этого [выборов в Словакии и Польше] не боимся и воспринимаем это как реальность. <…> Я не сомневаюсь, что, несмотря на порой слишком жаркие предвыборные дискуссии и эмоции, <…> народы обеих стран понимают, что безопасность Украины — это и их безопасность. Никто из них не хочет жить рядом с Россией», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Ранее стало известно, что в результате парламентских выборов в Словакии победил пророссийски настроенный экс-премьер страны Роберт Фицо. В СМИ считают, что результаты голосования могут стать угрозой для единства НАТО и Евросоюза, передает MK.RU. Также некоторые допустили, что Киев лишится поставок значимого для страны оружия, пишет Life.

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Украина не боится победы пророссийской партии на парламентских выборах в Словакии и грядущего голосования в Польше. Оба этих государства осознают, что безопасность Киева — это их безопасность, сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. «Мы этого [выборов в Словакии и Польше] не боимся и воспринимаем это как реальность. <…> Я не сомневаюсь, что, несмотря на порой слишком жаркие предвыборные дискуссии и эмоции, <…> народы обеих стран понимают, что безопасность Украины — это и их безопасность. Никто из них не хочет жить рядом с Россией», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью Politico. Ранее стало известно, что в результате парламентских выборов в Словакии победил пророссийски настроенный экс-премьер страны Роберт Фицо. В СМИ считают, что результаты голосования могут стать угрозой для единства НАТО и Евросоюза, передает MK.RU. Также некоторые допустили, что Киев лишится поставок значимого для страны оружия, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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