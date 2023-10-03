Депутаты РФ придумали, как сделать россиян богаче

В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения для граждан

03 октября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

В Госдуме намерены повысить доходы средне- и малоимущих россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налогообложения. Инициатива позволит повысить доходы средне- и малообеспеченных россиян. Автором проекта является депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. «Это <…> шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан», — пояснил Ярослав Нилов. Сообщение он опубликовал у себя в Telegram. Уточняется, что при доходе до 360 тысяч рублей налоговая ставка будет 0%. При большем заработке до пяти миллионов рублей ставка будет равна 13%. С граждан с доходом от пяти до 10 миллионов будут взиматься 603,2 тысячи рублей, а также 15% от суммы, превышающей пять миллионов.

В Госдуму внесли законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налогообложения. Инициатива позволит повысить доходы средне- и малообеспеченных россиян. Автором проекта является депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. «Это <…> шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан», — пояснил Ярослав Нилов. Сообщение он опубликовал у себя в Telegram. Уточняется, что при доходе до 360 тысяч рублей налоговая ставка будет 0%. При большем заработке до пяти миллионов рублей ставка будет равна 13%. С граждан с доходом от пяти до 10 миллионов будут взиматься 603,2 тысячи рублей, а также 15% от суммы, превышающей пять миллионов.