Депутаты РФ придумали, как сделать россиян богаче

В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения для граждан
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VII Рождественские парламентские встречи в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме намерены повысить доходы средне- и малоимущих россиян Фото:

В Госдуму внесли законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налогообложения. Инициатива позволит повысить доходы средне- и малообеспеченных россиян. Автором проекта является депутат Государственной Думы Ярослав Нилов.

«Это <…> шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан», — пояснил Ярослав Нилов. Сообщение он опубликовал у себя в Telegram.

Уточняется, что при доходе до 360 тысяч рублей налоговая ставка будет 0%. При большем заработке до пяти миллионов рублей ставка будет равна 13%. С граждан с доходом от пяти до 10 миллионов будут взиматься 603,2 тысячи рублей, а также 15% от суммы, превышающей пять миллионов.

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В Госдуму внесли законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налогообложения. Инициатива позволит повысить доходы средне- и малообеспеченных россиян. Автором проекта является депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. «Это <…> шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан», — пояснил Ярослав Нилов. Сообщение он опубликовал у себя в Telegram. Уточняется, что при доходе до 360 тысяч рублей налоговая ставка будет 0%. При большем заработке до пяти миллионов рублей ставка будет равна 13%. С граждан с доходом от пяти до 10 миллионов будут взиматься 603,2 тысячи рублей, а также 15% от суммы, превышающей пять миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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