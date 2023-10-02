Тюмени не удается повторить «зерновой рекорд» 2022 года

Урожайность зерна и зернобобовых культур в Тюменской области не может повторить прошлогоднего рекорда. Свежие данные об уборке урожая опубликовал информационный центр правительства региона со ссылкой на областной департамент АПК.
«83% зерновых и зернобобовых культур убрано аграриями в Тюменской области на 3 октября. Обмолочено 601400 гектаров зернобобовых культур; валовой сбор составил 1 389 тысяч тонн, а урожайность — 23 центнера с гектара», — говорится в сообщении.
Известно, что в прошлом году полный урожай зернобобовых превысил 2 миллиона тонн, а урожайность стала рекордной за последние годы, составив 29 центнеров с гектара. Так же, по данным регионального департамента АПК, по сравнению с прошлым годом снизилась урожайность картофеля — 273 против 291 центнера с гектара.
Ранее URA.RU сообщало, с чем может быть связана пониженная урожайность. Еще в начале года аграриев предупреждали о большом количестве вредителей и болезней растений.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.