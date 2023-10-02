Тюмени не удается повторить «зерновой рекорд» 2022 года

В Тюмени урожайность зерновых культур застыла на уровне 24 центнера с гектара

03 октября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Урожайность картофеля и овощей открытого грунта так же ниже прошлогодних показателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Урожайность зерна и зернобобовых культур в Тюменской области не может повторить прошлогоднего рекорда. Свежие данные об уборке урожая опубликовал информационный центр правительства региона со ссылкой на областной департамент АПК. «83% зерновых и зернобобовых культур убрано аграриями в Тюменской области на 3 октября. Обмолочено 601400 гектаров зернобобовых культур; валовой сбор составил 1 389 тысяч тонн, а урожайность — 23 центнера с гектара», — говорится в сообщении. Известно, что в прошлом году полный урожай зернобобовых превысил 2 миллиона тонн, а урожайность стала рекордной за последние годы, составив 29 центнеров с гектара. Так же, по данным регионального департамента АПК, по сравнению с прошлым годом снизилась урожайность картофеля — 273 против 291 центнера с гектара. Ранее URA.RU сообщало, с чем может быть связана пониженная урожайность. Еще в начале года аграриев предупреждали о большом количестве вредителей и болезней растений.

Урожайность зерна и зернобобовых культур в Тюменской области не может повторить прошлогоднего рекорда. Свежие данные об уборке урожая опубликовал информационный центр правительства региона со ссылкой на областной департамент АПК. «83% зерновых и зернобобовых культур убрано аграриями в Тюменской области на 3 октября. Обмолочено 601400 гектаров зернобобовых культур; валовой сбор составил 1 389 тысяч тонн, а урожайность — 23 центнера с гектара», — говорится в сообщении. Известно, что в прошлом году полный урожай зернобобовых превысил 2 миллиона тонн, а урожайность стала рекордной за последние годы, составив 29 центнеров с гектара. Так же, по данным регионального департамента АПК, по сравнению с прошлым годом снизилась урожайность картофеля — 273 против 291 центнера с гектара. Ранее URA.RU сообщало, с чем может быть связана пониженная урожайность. Еще в начале года аграриев предупреждали о большом количестве вредителей и болезней растений.