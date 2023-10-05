В Пермском крае землетрясения учащаются 8 лет подряд

Пока сейсмологам не хватает данных для подробного изучения землетрясений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Землетрясения в Пермском крае учащаются последние восемь лет. В текущем году наблюдается самая высокая сейсмическая активность. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией механики и горных пород Горного института УрО РАН кандидат технических наук Денис Шулаков.

«Сейсмическую активизацию мы наблюдаем в течение восьми лет. Этот процесс понемножку нарастает, то есть самая высокая сейсмическая активность у нас в этом году», — отметил Шулаков. По данным сейсмологов, причиной такой активности может быть сейсмический активный тектонический разлом в этом районе.

За последние полгода в Пермском крае были зафиксированы уже четыре землетрясения, почти все они были силой меньше четырех баллов и не ощущались людьми. Сейсмическую активность регистрировали в Добрянском районе или недалеко от него. Сейчас ученым не хватает данных, чтобы точно определить природу такой активности и делать какие-то прогнозы. По словам Дениса Шулакова, сейсмоактивность в Добрянском регионе фиксировалась еще 100 лет назад. В 1911 году жители поселков в районе сообщали, что ощущали подземные толчки.