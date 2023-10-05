В Пермском крае землетрясения учащаются 8 лет подряд

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, сейсмограф, сейсмодатчик, землетрясение
Пока сейсмологам не хватает данных для подробного изучения землетрясений Фото:

Землетрясения в Пермском крае учащаются последние восемь лет. В текущем году наблюдается самая высокая сейсмическая активность. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией механики и горных пород Горного института УрО РАН кандидат технических наук Денис Шулаков.

«Сейсмическую активизацию мы наблюдаем в течение восьми лет. Этот процесс понемножку нарастает, то есть самая высокая сейсмическая активность у нас в этом году», — отметил Шулаков. По данным сейсмологов, причиной такой активности может быть сейсмический активный тектонический разлом в этом районе.

За последние полгода в Пермском крае были зафиксированы уже четыре землетрясения, почти все они были силой меньше четырех баллов и не ощущались людьми. Сейсмическую активность регистрировали в Добрянском районе или недалеко от него. Сейчас ученым не хватает данных, чтобы точно определить природу такой активности и делать какие-то прогнозы. По словам Дениса Шулакова, сейсмоактивность в Добрянском регионе фиксировалась еще 100 лет назад. В 1911 году жители поселков в районе сообщали, что ощущали подземные толчки.

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Землетрясения в Пермском крае учащаются последние восемь лет. В текущем году наблюдается самая высокая сейсмическая активность. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией механики и горных пород Горного института УрО РАН кандидат технических наук Денис Шулаков. «Сейсмическую активизацию мы наблюдаем в течение восьми лет. Этот процесс понемножку нарастает, то есть самая высокая сейсмическая активность у нас в этом году», — отметил Шулаков. По данным сейсмологов, причиной такой активности может быть сейсмический активный тектонический разлом в этом районе. За последние полгода в Пермском крае были зафиксированы уже четыре землетрясения, почти все они были силой меньше четырех баллов и не ощущались людьми. Сейсмическую активность регистрировали в Добрянском районе или недалеко от него. Сейчас ученым не хватает данных, чтобы точно определить природу такой активности и делать какие-то прогнозы. По словам Дениса Шулакова, сейсмоактивность в Добрянском регионе фиксировалась еще 100 лет назад. В 1911 году жители поселков в районе сообщали, что ощущали подземные толчки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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