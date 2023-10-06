В Перми чемпион мира по магии устраивает бесплатные шоу для сирот и малообеспеченных

Театр Владимира Данилина в Перми бесплатно познакомит сирот с магией

06 октября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Владимир Данилин приглашает в мир иллюзий (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми театр «Данилин», созданный чемпионом мира среди иллюзионистов Владимиром Данилиным, приглашает на бесплатные представления. Вход на несколько шоу, которые состоятся в рамках проекта «Пермяк может все», будет свободным для детей-сирот, малообеспеченных семей и семей, где живут ребята с инвалидностью. «Побывать на представлениях бесплатно смогут дети-сироты, семьи с детьми с инвалидностью и малообеспеченные семьи. Вместе с артистами театра маленькие гости покажут на сцене свои способности, которые удивят их родителей», — сообщает в соцсетях Центр ГРАНИ. Представления пройдут 7, 8, 14, 15 и 22 октября. Театр «Данилин» основал иллюзионист, народный артист РСФСР Владимир Данилин. Он чемпион мира по магии, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений ПГИК.

В Перми театр «Данилин», созданный чемпионом мира среди иллюзионистов Владимиром Данилиным, приглашает на бесплатные представления. Вход на несколько шоу, которые состоятся в рамках проекта «Пермяк может все», будет свободным для детей-сирот, малообеспеченных семей и семей, где живут ребята с инвалидностью. «Побывать на представлениях бесплатно смогут дети-сироты, семьи с детьми с инвалидностью и малообеспеченные семьи. Вместе с артистами театра маленькие гости покажут на сцене свои способности, которые удивят их родителей», — сообщает в соцсетях Центр ГРАНИ. Представления пройдут 7, 8, 14, 15 и 22 октября. Театр «Данилин» основал иллюзионист, народный артист РСФСР Владимир Данилин. Он чемпион мира по магии, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений ПГИК.