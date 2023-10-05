В Тюмени пропал еще один подросток. Фото

06 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

За последние сутки в Тюмени сообщили о пропаже двух 15-летних подростках Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 4 октября пропал еще один 15-летний подросток. Ориентировку на мальчика опубликовал поисковый отряд «Белая сова» в группе «ВКонтакте». «Внимание, пропал подросток! Сергей Созинов 2008 года рождения ушел 4 октября с улицы Уральской в Тюмени. В настоящий момент о его местонахождении ничего неизвестно», — указано в ориентировке. Среди особых примет — рост 160-165 см и худощавое телосложение. Мальчик был одет в черную толстовку, белую футболку, черные брюки и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее, организаторы поисков просят позвонить по телефонам: 02/102 полиции и волонтерам +7 932-32-39-911 ПО «Белая Сова — Тюмень». Ранее агентство писало о другом пропавшем в Тюмени 15-летнем подростке. Мальчик ушел из дома еще 20 сентября. Подросток пропал 4 октября Фото: Группа Поисковый отряд «Белая сова» https://vk.com/poisksova?w=wall-110143341_15824

В Тюмени 4 октября пропал еще один 15-летний подросток. Ориентировку на мальчика опубликовал поисковый отряд «Белая сова» в группе «ВКонтакте». «Внимание, пропал подросток! Сергей Созинов 2008 года рождения ушел 4 октября с улицы Уральской в Тюмени. В настоящий момент о его местонахождении ничего неизвестно», — указано в ориентировке. Среди особых примет — рост 160-165 см и худощавое телосложение. Мальчик был одет в черную толстовку, белую футболку, черные брюки и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее, организаторы поисков просят позвонить по телефонам: 02/102 полиции и волонтерам +7 932-32-39-911 ПО «Белая Сова — Тюмень». Ранее агентство писало о другом пропавшем в Тюмени 15-летнем подростке. Мальчик ушел из дома еще 20 сентября.