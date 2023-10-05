05 октября 2023

В Тюмени пропал еще один подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, скамейка, подросток, депрессия
За последние сутки в Тюмени сообщили о пропаже двух 15-летних подростках Фото:

В Тюмени 4 октября пропал еще один 15-летний подросток. Ориентировку на мальчика опубликовал поисковый отряд «Белая сова» в группе «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток! Сергей Созинов 2008 года рождения ушел 4 октября с улицы Уральской в Тюмени. В настоящий момент о его местонахождении ничего неизвестно», — указано в ориентировке.

Среди особых примет — рост 160-165 см и худощавое телосложение. Мальчик был одет в черную толстовку, белую футболку, черные брюки и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее, организаторы поисков просят позвонить по телефонам: 02/102 полиции и волонтерам +7 932-32-39-911 ПО «Белая Сова — Тюмень».

Ранее агентство писало о другом пропавшем в Тюмени 15-летнем подростке. Мальчик ушел из дома еще 20 сентября.

Подросток пропал 4 октября
Подросток пропал 4 октября
Фото:

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В Тюмени 4 октября пропал еще один 15-летний подросток. Ориентировку на мальчика опубликовал поисковый отряд «Белая сова» в группе «ВКонтакте». «Внимание, пропал подросток! Сергей Созинов 2008 года рождения ушел 4 октября с улицы Уральской в Тюмени. В настоящий момент о его местонахождении ничего неизвестно», — указано в ориентировке. Среди особых примет — рост 160-165 см и худощавое телосложение. Мальчик был одет в черную толстовку, белую футболку, черные брюки и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее, организаторы поисков просят позвонить по телефонам: 02/102 полиции и волонтерам +7 932-32-39-911 ПО «Белая Сова — Тюмень». Ранее агентство писало о другом пропавшем в Тюмени 15-летнем подростке. Мальчик ушел из дома еще 20 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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