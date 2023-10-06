Российские миротворцы частично свернули посты в Карабахе

Российские миротворцы свернули три наблюдательных пункта в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение было сделано в ходе брифинга министерства.
Ранее сообщалось, что миротворцы РФ свернули временные наблюдательные пункты в трех районах Карабаха. Также в СМИ писали, что Россия обсуждает с Баку и Ереванов вывод миротворческого контингента из региона. Однако позже эту информацию опровергли, передает RT.
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