Российские миротворцы частично свернули посты в Карабахе

Миротворцы РФ свернули три наблюдательных поста в Нагорном Карабахе

06 октября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Российские миротворцы свернули два постоянных и один временный наблюдательный пункт в Карабахе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские миротворцы свернули три наблюдательных пункта в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение было сделано в ходе брифинга министерства. Ранее сообщалось, что миротворцы РФ свернули временные наблюдательные пункты в трех районах Карабаха. Также в СМИ писали, что Россия обсуждает с Баку и Ереванов вывод миротворческого контингента из региона. Однако позже эту информацию опровергли, передает RT.

Российские миротворцы свернули три наблюдательных пункта в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение было сделано в ходе брифинга министерства. Ранее сообщалось, что миротворцы РФ свернули временные наблюдательные пункты в трех районах Карабаха. Также в СМИ писали, что Россия обсуждает с Баку и Ереванов вывод миротворческого контингента из региона. Однако позже эту информацию опровергли, передает RT.