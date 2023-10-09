В МИД рассказали, что будут делать российские миротворцы в Карабахе после завершения конфликта

Наличие миротворцев поможет людям в Нагорном Карабахе чувствовать себя спокойно и безопасно. Дальнейшее пребывание этого контингента в Карабахе будет обсуждаться между Баку и Москвой. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
«Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. <…> И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала», — заявил Галузин в интервью РБК. Он добавил, что вопрос о модальностях дальнейшего пребывания этого контингента будет обсуждаться и решаться по установленным каналам связей между Баку и Москвой.
Ранее сообщалось, что миротворцы РФ частично свернули три наблюдательных пункта в Нагорном Карабахе. Это связано с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов. Но Минобороны России не собирается выводить миротворцев из Карабаха, передает телеканал 360.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.