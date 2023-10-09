В МИД рассказали, что будут делать российские миротворцы в Карабахе после завершения конфликта

МИД: российские миротворцы могут остаться в Карабахе для защиты местных жителей
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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Российские миротворцы могут остаться в Нагорном Карабахе для защиты местных жителей Фото:
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Наличие миротворцев поможет людям в Нагорном Карабахе чувствовать себя спокойно и безопасно. Дальнейшее пребывание этого контингента в Карабахе будет обсуждаться между Баку и Москвой. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

«Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. <…> И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала», — заявил Галузин в интервью РБК. Он добавил, что вопрос о модальностях дальнейшего пребывания этого контингента будет обсуждаться и решаться по установленным каналам связей между Баку и Москвой.

Ранее сообщалось, что миротворцы РФ частично свернули три наблюдательных пункта в Нагорном Карабахе. Это связано с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов. Но Минобороны России не собирается выводить миротворцев из Карабаха, передает телеканал 360.

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Наличие миротворцев поможет людям в Нагорном Карабахе чувствовать себя спокойно и безопасно. Дальнейшее пребывание этого контингента в Карабахе будет обсуждаться между Баку и Москвой. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. «Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. <…> И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала», — заявил Галузин в интервью РБК. Он добавил, что вопрос о модальностях дальнейшего пребывания этого контингента будет обсуждаться и решаться по установленным каналам связей между Баку и Москвой. Ранее сообщалось, что миротворцы РФ частично свернули три наблюдательных пункта в Нагорном Карабахе. Это связано с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов. Но Минобороны России не собирается выводить миротворцев из Карабаха, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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