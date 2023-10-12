Жители ЯНАО испытывают сложности в поездках на работу из-за окончания навигации

В ЯНАО заканчивается сезон летней навигации

13 октября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

В ЯНАО завершается сезон летней навигации (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители ЯНАО испытывают сложности в поездках на работу из-за окончания навигационного сезона. Об этом ямальцев предупредили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного строительства. «В дни закрытия паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий справку для работодателя можно получить у перевозчика ИП Думанищев», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. До ледостава приостановка в сообщения между Салехардом и Лабытнанги может происходить чаще, чем в летний период. О завершении летнего навигационного периода заявили 12 октября в пресс-службе Ямальского района, а 13 октября в администрации Шурышкарского района. Сейчас в отдаленные поселки округа можно будет добраться только на вертолетах. Районные администрации готовы организовать дополнительные вертолетные рейсы при загрузке борта более чем на 50 процентов. Ранее URA.RU сообщало, что с начала осени участились случаи ограничений работы паромной переправы. Жители ЯНАО могут ждать возобновления работы паромов по несколько часов.

Жители ЯНАО испытывают сложности в поездках на работу из-за окончания навигационного сезона. Об этом ямальцев предупредили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного строительства. «В дни закрытия паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий справку для работодателя можно получить у перевозчика ИП Думанищев», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. До ледостава приостановка в сообщения между Салехардом и Лабытнанги может происходить чаще, чем в летний период. О завершении летнего навигационного периода заявили 12 октября в пресс-службе Ямальского района, а 13 октября в администрации Шурышкарского района. Сейчас в отдаленные поселки округа можно будет добраться только на вертолетах. Районные администрации готовы организовать дополнительные вертолетные рейсы при загрузке борта более чем на 50 процентов. Ранее URA.RU сообщало, что с начала осени участились случаи ограничений работы паромной переправы. Жители ЯНАО могут ждать возобновления работы паромов по несколько часов.