Жители ЯНАО испытывают сложности в поездках на работу из-за окончания навигации

Жители ЯНАО испытывают сложности в поездках на работу из-за окончания навигационного сезона. Об этом ямальцев предупредили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного строительства.
«В дни закрытия паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий справку для работодателя можно получить у перевозчика ИП Думанищев», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. До ледостава приостановка в сообщения между Салехардом и Лабытнанги может происходить чаще, чем в летний период.
О завершении летнего навигационного периода заявили 12 октября в пресс-службе Ямальского района, а 13 октября в администрации Шурышкарского района. Сейчас в отдаленные поселки округа можно будет добраться только на вертолетах. Районные администрации готовы организовать дополнительные вертолетные рейсы при загрузке борта более чем на 50 процентов.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала осени участились случаи ограничений работы паромной переправы. Жители ЯНАО могут ждать возобновления работы паромов по несколько часов.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.