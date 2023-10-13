Жители деревень под Пермью страдают от постоянных отключений электричества

Из-за постоянных проблем с электроснабжением, у потребителей выходит из строя бытовая техника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители населенных пунктов, расположенных под Пермью, решили обратиться в прокуратуру из-за регулярных отключений электроэнергии. Об этом URA.RU рассказали собственники домовладений. По словам жительницы деревни Шугуровка Веры Худяковой, проблемы с подачей электроэнергии, существуют не первый год, из-за этого постоянно выходит из строя бытовая техника. Многодетная мама объяснила, что ее семья проживает в доме №19 по улице Одесская. Накануне дом пермячки вновь остался без электричества.

«Мы семь лет живем в Шугуровке. Если, допустим, сильный ветер, или гроза или снег зимой, сразу возникают проблемы с электричеством: либо отключение, либо резкие скачки напряжения. Недавно из-за скачка напряжения вышла из строя индукционная плита, пришлось ремонтировать. На днях она снова сломалась. Вчера вновь были отключения света, из-за этого холодильник разморозился. В марте у нас вообще двое суток без электроэнергии оставили. В доме хоть печное отопление, но воду в батареи подает электронасос, поэтому мы вынуждены мерзнуть в холода», — объяснила Худякова.

Селянка отметила, что не раз устно обращалась в Култаевский район электрических сетей, но проблема до сих пор не решена. По словам Худяковой, к утру 13 октября, в их доме электричество отсутствовало. С подобной проблемой регулярно сталкиваются и жители населенных пунктах Мокино, Шилово и Петровке, рассказала URA.RU Святослава Попова. «У многих из-за перебоев в сети, несмотря на то, что стоят фильтры на розетках, ломается бытовая техника. Жители неоднократно писали на сайт „Пермэгергосбыта“ и „Россеттей“, но реакции нет. Уже два года ругаемся, но ситуация не меняется. Собираем подписи и готовимся обращаться в прокуратуру», — отметила Попова.

В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» URA.RU объяснили, что недавние отключения электроэнергии в указанных населенных пунктах связаны с работами по замене силовых трансформаторов. «Взамен двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 мегаватта установлены трансформаторы мощностью 4 мегаватта. Это позволит повысить надежность электроснабжения в ряде населенных пунктов Пермского округа», — объяснили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Также в пермском филиале компании объяснили, что проблемы с качеством электроснабжения связаны с возросшей нагрузкой на электросети. Причина в «динамичном развитии индивидуального жилищного строительства». «Несоответствие пропускной способности сети резко возросшим нагрузкам приводит к проблемам с качеством электроснабжения, отключениям электросетевого оборудования», — пояснили в пресс-службе «Россети Урал» — «Пермэнерго».

В феврале руководством филиала «Пермэнерго» была утверждена программа повышения качества электроснабжения населенных пунктов, обслуживаемых Култаевским районом электросетей. Она предусматривает выполнение ряда мероприятий, которые позволят повысить надежность и качество электроснабжение потребителей в 37 населенных пунктах муниципалитета.