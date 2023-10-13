В Перми сгорел жилой дом

14 октября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Перми спасатели тушили пожар в доме на улице Набережная Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми утром 14 октября загорелся частный жилой дом. Информацию об этом подтвердили в telegram-канале пресс-службы МЧС России по Пермскому краю. «В Перми на улице Набережная был пожар в частном жилом доме. Сообщение в МЧС поступило14 октября в 06 часов 03 минуты. Пожар тушили 28 человек личного состава и 6 единиц техники», — говорится в посте. По данным МЧС, спасатели потушили огонь в 07 часов 18 минут. На пожаре площадью 70 квадратных метров погибших и пострадавших нет.

В Перми утром 14 октября загорелся частный жилой дом. Информацию об этом подтвердили в telegram-канале пресс-службы МЧС России по Пермскому краю. «В Перми на улице Набережная был пожар в частном жилом доме. Сообщение в МЧС поступило14 октября в 06 часов 03 минуты. Пожар тушили 28 человек личного состава и 6 единиц техники», — говорится в посте. По данным МЧС, спасатели потушили огонь в 07 часов 18 минут. На пожаре площадью 70 квадратных метров погибших и пострадавших нет.