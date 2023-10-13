13 октября 2023

В Перми сгорел жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Перми спасатели тушили пожар в доме на улице Набережная Фото:

В Перми утром 14 октября загорелся частный жилой дом. Информацию об этом подтвердили в telegram-канале пресс-службы МЧС России по Пермскому краю.

«В Перми на улице Набережная был пожар в частном жилом доме. Сообщение в МЧС поступило14 октября в 06 часов 03 минуты. Пожар тушили 28 человек личного состава и 6 единиц техники», — говорится в посте.

По данным МЧС, спасатели потушили огонь в 07 часов 18 минут. На пожаре площадью 70 квадратных метров погибших и пострадавших нет.

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В Перми утром 14 октября загорелся частный жилой дом. Информацию об этом подтвердили в telegram-канале пресс-службы МЧС России по Пермскому краю. «В Перми на улице Набережная был пожар в частном жилом доме. Сообщение в МЧС поступило14 октября в 06 часов 03 минуты. Пожар тушили 28 человек личного состава и 6 единиц техники», — говорится в посте. По данным МЧС, спасатели потушили огонь в 07 часов 18 минут. На пожаре площадью 70 квадратных метров погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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